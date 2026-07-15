Primo impatto: perché l’arredamento dell’ingresso definisce l’anima della tua casa

L’ingresso è una zona di casa che spesso viene sottovalutata. In realtà è un errore comune e significativo in quanto non solo è l’area che accoglie, ma è anche quella in cui c’è il primo impatto visivo.

Dall’esigenza di appoggiare le chiavi a quella di riporre i cappotti appena si entra, ogni elemento deve avere una funzione precisa senza però soffocare il passaggio. Un ottimo modo per trarre ispirazione e confrontare stili differenti è visionare la selezione di arredamento per l’ingresso online, ideale per chi ama il minimalismo o lo stile nordico.

Come arredare l’ingresso di una casa

L’arredamento destinato all’ingresso di una casa va contemplato secondo le proprie preferenze, osservando lo stile delle altre stanze ma soprattutto unendo praticità a design.

Soluzioni come quelle offerte da Dmora, azienda italiana specializzata nell’arredamento casa, consentono di far affidamento a mobili pratici, versatili e costruiti pensando all’alta qualità.

Mobile ingresso sospeso con specchio e finitura tortora-antracite 137x55h cm – Ascari

Tra le proposte Dmora dedicate agli ingressi moderni troviamo Ascari, un complemento sospeso pensato per organizzare al meglio lo spazio disponibile. La composizione comprende una pratica consolle portaoggetti, un appendiabiti utile per cappotti e accessori e una zona dedicata alle scarpe.

Le dimensioni sono pari a 137 x 35 x 55 cm e, oltre alla combinazione tortora e antracite, il modello è disponibile anche nelle varianti bianco e rovere. Grazie alle sue linee essenziali, si inserisce facilmente in ambienti contemporanei dal gusto elegante.

Giadeite, scarpiera multicolore in legno da 50x135h cm

Chi preferisce una scarpiera indipendente può orientarsi verso Giadeite, una soluzione dal design contemporaneo ideale per organizzare le proprie calzature.

Il mobile è dotato di otto pratici ripiani, ciascuno progettato per contenere uno o due paia di scarpe a seconda del modello. Pur essendo perfetto per l’ingresso, può trovare collocazione anche in ambienti come lavanderia, ripostiglio, terrazzo o garage, offrendo una notevole versatilità.

Anumali, mobile da ingresso con portascarpe e appendiabiti da 140x181h cm

Anumali è una soluzione particolarmente indicata per gli ingressi più spaziosi. Le dimensioni di 140 x 181 cm e la presenza di quattro ante permettono infatti di disporre di numerosi vani in cui sistemare scarpe, accessori e altri oggetti di uso quotidiano.

L’appendiabiti integrato consente inoltre di tenere sempre a portata di mano giacche, cappotti e cappelli, contribuendo a mantenere l’ambiente più ordinato e funzionale.

Mobile ingresso in legno e metallo da 90x200h cm – Anja

Per chi dispone di spazi ridotti, Anja rappresenta una soluzione pratica e compatta. Il mobile è composto da due ante che permettono di custodire oggetti di piccole e medie dimensioni.

La struttura comprende quattro appendiabiti e alcuni ripiani aperti ideali per valorizzare complementi decorativi, fotografie o piccoli vasi. L’abbinamento tra legno e metallo, insieme alle tonalità noce e bianco, dona al complemento uno stile moderno e versatile.

Arty, mobile sospeso compatto con specchio da 95x19h cm

Arty è pensato per chi ama le soluzioni sospese e desidera arredare un ingresso di dimensioni contenute. Il mobile è dotato di un cassetto dalle dimensioni ridotte, perfetto per custodire piccoli oggetti, e di uno specchio che contribuisce a rendere l’ambiente più luminoso.

Disponibile nelle finiture bianco lucido, bianco cemento, noce, bianco e rovere, si adatta facilmente agli arredamenti contemporanei. La struttura in legno laminato assicura inoltre una buona resistenza a urti e graffi nel tempo.

Corniola, scarpiera bianca a tre ante da 89x45h cm

Corniola si distingue per il suo design semplice e lineare, adatto agli ingressi di dimensioni più contenute. Il mobile misura 89 x 45 cm ed è dotato di tre ante con un pratico piano superiore che può essere utilizzato come superficie d’appoggio per chiavi, portafogli o altri piccoli accessori.

Nonostante le dimensioni compatte, gli spazi interni permettono di ospitare indicativamente sei o sette paia di scarpe, offrendo una soluzione pratica senza occupare troppo spazio.

Pan, armadio salvaspazio bianco da 59x80h cm

Tra i modelli più essenziali proposti da Dmora troviamo Pan, un armadietto bianco caratterizzato da un’altezza ridotta e da una struttura semplice composta da due ripiani interni.

Uno dei punti di forza è la presenza del ripiano regolabile, che permette di adattare gli spazi alle diverse esigenze. Oltre a poter essere utilizzato per conservare alcune paia di scarpe, il mobile si presta anche a contenere prodotti per la casa e altri piccoli oggetti.

Grazie al design sobrio, Pan si abbina facilmente sia ad arredamenti moderni sia ad ambienti più classici, mentre i materiali utilizzati garantiscono una buona resistenza nel tempo contro urti e segni di usura.