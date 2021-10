I 3 migliori accessori per Xbox Series X e S

Inserite dagli appassionati del gaming nella lista delle migliori console presenti sul mercato, l’Xbox Series X e l’Xbox Series S hanno fatto il loro esordio sulla scena italiana il 10 novembre 2020 con 9 giorni di anticipo rispetto alla concorrente, la richiestissima PlayStation 5.

Le due sorelle, pur differenziandosi per alcune specifiche tecniche, le dimensioni e le colorazioni disponibili, hanno fin da subito condiviso i giochi e gli accessori, indistintamente compatibili su entrambe le piattaforme.

Nelle righe che seguiranno, entreremo nel merito degli accessori, dilungandoci sui 3 da acquistare per non perdere nessuna funzionalità di Xbox Series X e S e sfruttarne al massimo la potenza.

Ecco quelli su cui puntare la lente di ingrandimento:

Xbox Wireless Controller – 20 anni Cuffie stereo per Xbox – 20 anni Scheda di espansione di memorizzazione Seagate

1 – Xbox Wireless Controller – 20 anni

I grandi traguardi vanno festeggiati in modo adeguato. In occasione del 20esimo anniversario di Xbox, ecco il bellissimo Xbox Wireless Controller in edizione limitata. Il design riprende i colori della piattaforma: il nero lascia spazio a inserti in verde che richiamano gli inizi, e non solo. Non mancano nemmeno i dettagli in traslucido e quelli interni in argento che rappresentano il progresso della tecnologia Xbox degli ultimi 20 anni.

Per quanto concerne le funzionalità, il controller per Xbox Series X e S garantisce il massimo delle performance durante tutta l’esperienza di gioco ed è compatibile anche con i PC Windows 10, tablet e dispositivi iOS e Android. La batteria è di lunga durata, con un’autonomia di 40 ore dalla ricarica.

Non vedi l’ora di acquistarlo? Ricorda che il joypad sarà messo a disposizione solo nelle prossime settimane, con l’uscita ufficiale che è prevista per il 15 novembre 2021.

2 – Cuffie stereo per Xbox – 20 anni

A metà novembre non uscirà solamente l’Xbox Wireless Controller: per celebrare la ricorrenza, Xbox ha deciso di rivisitare anche le cuffie stereo per Xbox Series X e S, aggiungendo particolari incredibilmente ricercati. In maniera analoga a quanto appena visto, Xbox ha previsto un design nero con tocchi di verde. Completamente verdi sono il microfono integrato e le marcature “L” e “R” all’interno dei padiglioni auricolari.

Le nuove cuffie permettono un’immersione totale nelle dinamiche di gioco essendo compatibili con le tecnologie di audio spaziale implementate nelle due console, come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X che garantiscono suoni realistici e precisi.

Per utilizzarle è necessario collegarle all’Xbox Series X e S utilizzando il connettore jack da 3,5 mm, senza bisogno di batterie.

3 – Scheda di espansione di memorizzazione Seagate

Un accessorio incredibile per l’Xbox Series X e l’Xbox Series S è la scheda di espansione di memorizzazione Seagate: una volta inserita nella console, permette di aggiungere 1 TB di spazio di archiviazione ma senza inficiare negativamente sulle prestazioni e la velocità dell’unità SDD.

Il risultato? Ogni gamer ha così la possibilità di salvare ancora più titoli e contenuti multimediali e di portarli sempre con sé.