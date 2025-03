Come arredare una cameretta per bambini

Arredare una cameretta per bambini non è sempre semplice: ci toccherà scegliere i colori, lo stile e i mobili; ecco qualche consiglio per arredare una cameretta per l’arrivo di un bebè

L’arrivo di un bebè è un lieto evento e tra le attività che coinvolgono mamma e papà c’è la preparazione della cameretta. C’è chi sceglie di optare per soluzioni d’arredo capaci di crescere e adattarsi alle diverse età, preferendo quindi un armadio di qualità e una struttura letto solida da sostituire nel tempo dopo il passaggio da culla a lettino.

Come progettare una stanza per neonato in modo che segua il piccolo nella sua vita? Ecco qualche consiglio di stile.

La scelta di lettino e materasso

Il primo elemento da considerare è dove farlo dormire; i primi mesi una culla vicino al letto matrimoniale è la scelta migliore ma già dopo 5-6 mesi spostarlo nella cameretta è fondamentale per la crescita. In questo caso un letto trasformabile e allungabile può essere l’opzione più indicata per chi desidera risparmiare.

Non va certo trascurato il momento del riposo che deve avvenire su un materasso di qualità. In questo caso i materassi per bambini Marcapiuma è una scelta da considerare poiché spicca per la capacità di offrire ai piccoli superfici su cui fare la nanna che siano igieniche, ergonomiche e confortevoli.

I materiali quali lattice, memory foam e waterfoam hanno diverse peculiarità ma tutte sono in grado di dare sostegno e comodità. Oltre ad essere progettati per culle e lettini si distinguono per l’indubbia qualità italiana.

Camerette colorate

Nonostante molti trend abbiano portato le case verso palette neutre bianche, legno e beige le camerette dei bambini meritano pennellate di colore.

Chiaramente bisogna tenere a mente la cromoterapia, che suggerisce l’impiego di sfumature delicate e rilassanti per poter prendere sonno più facilmente. Insomma, niente sfumature pop e vitaminiche di rosso, arancio e giallo. Meglio preferire nuances pastello.

Si gioca poi con decorazioni a tema: personaggi dei cartoni, animali, elementi dello spazio sono solo alcune opzioni. Gli sticker da parete sono economici e non rovinano il muro; dunque, potranno essere sostituiti nel tempo a seconda delle passioni sviluppate dal proprio figlio.

Funzionalità

Ordine e praticità non devono mancare ma è opportuno mettere in pratica gli insegnamenti di Marie Kondo per il riordino e di Maria Montessori per l’educazione. Non bisogna sovraccaricare gli ambienti di giocattoli, abbigliamento e oggetti. Meglio favorire una turnazione e soprattutto garantire accessibilità tramite strutture a cui i bimbi potranno arrivare in sicurezza e agilmente.

Lo spazio dedicato al gioco deve stimolare la fantasia ma seguire le regole già citate: scatoloni e box devono avere coperchi facili da aprire e bisogna insegnare fin da subito a rimettere in ordine dividendo i giocattoli all’interno dei contenitori quando si ha terminato l’attività ludica.

Potere alla luce

Sono tantissimi i bambini che hanno paura del buio, ecco quindi che i punti luce non devono mancare. Si può sfruttare la luce naturale della finestra di giorno, installando invece luci calde per la sera. Per poter favorire il momento nanna si possono usare diffusori di aromi con luce cromatica a rotazione, aiutano a rilassare magari dopo una night routine che tranquillizzi il piccolo.

Con questi consigli arredare la cameretta del bimbo in arrivo sarà un gioco da ragazzi.