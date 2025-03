Cerignola-Monopoli, scommesse: quote strane

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 15.00, andrà in scena in terra pugliese la sfida tra la seconda e la terza in classifica del girone C del campionato di serie C. Allo stadio Monterisi di Cerignola – squadra rivelazione del torneo – i padroni di casa dell’Audace affronteranno i cugini del Monopoli. E’ ovviamente il big match della giornata, insieme all’altro derby, quello del Partenio Lombardi, tra la capolista Avellino e il Benevento.

Cerignola-Monopoli e le quote anomale dei bookmakers

Tra tifosi e addetti ai lavori è saltata subito all’occhio una chiara anomalia legata alle quote dei bookmakers per la sfida tra Cerignola e Monopoli. Normale che i padroni di casa risultino favoriti: devono rincorrere la capolista Avellino e blindare contemporanemente il secondo posto, conteso proprio dai biancoverdi di Puglia. Ma un match del genere, quasi tra due squadre di pari livello, non giustica in nessun modo le ultime quotazioni delle principali agenzie di scommesse.

Il successo dell’Audace è infatti quotato sotto la soglia dell’1.10 – secondo le rilevazioni di oggi, giovedì 27 marzo – e di questo passo la partita potrebbe anche non essere più quotata a ridosso del calcio d’inizio. Sembra di assistere ad un confronto tra prima e ultima della classe e invece si tratta di due squadre in piena lotta promozione.

Ai posteri l’ardua sentenza…