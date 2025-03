Meta AI su WhatApp in Italia, come utilizzare l’intelligenza artificiale

Meta, la società madre di Facebook, WhatsApp e Instagram, ha recentemente introdotto in Italia il suo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, noto come Meta AI. Questo strumento innovativo mira a migliorare l’esperienza degli utenti integrandosi direttamente nelle applicazioni di messaggistica e social media più utilizzate. L’obiettivo principale è semplificare l’interazione quotidiana con queste piattaforme, rendendole più intuitive e personalizzate.​

L’implementazione di Meta AI in Italia

Dopo un periodo di lancio iniziale negli Stati Uniti nel 2023, Meta AI è finalmente approdato in Europa, inclusa l’Italia. Questo ritardo è stato dovuto alla necessità di adeguarsi alle rigide normative europee sulla privacy e sulla protezione dei dati. Per rispettare tali regolamentazioni, Meta ha introdotto una versione “light” dell’assistente, limitata alle funzionalità di chatbot testuale e senza la capacità di generare immagini o utilizzare funzioni avanzate disponibili in altre regioni.​

Come utilizzare Meta AI su WhatsApp

L’integrazione di Meta AI su WhatsApp è stata progettata per essere il più fluida possibile. Gli utenti possono interagire con l’assistente in diversi modi:​

Chat individuali : È possibile avviare una conversazione diretta con Meta AI cercando “Meta AI” tra i contatti e iniziando una chat come si farebbe con qualsiasi altro utente.​

: È possibile avviare una conversazione diretta con Meta AI cercando “Meta AI” tra i contatti e iniziando una chat come si farebbe con qualsiasi altro utente.​ Chat di gruppo: Durante una conversazione di gruppo, menzionando “@MetaAI” seguito dalla domanda o richiesta, l’assistente interverrà fornendo informazioni o suggerimenti pertinenti.​

Funzionalità offerte da Meta AI

Nonostante le limitazioni imposte dalla versione europea, Meta AI offre una serie di funzionalità utili:​

Risposte a domande : L’assistente può fornire informazioni su una vasta gamma di argomenti, rispondendo a domande generali o specifiche.​

: L’assistente può fornire informazioni su una vasta gamma di argomenti, rispondendo a domande generali o specifiche.​ Suggerimenti e consigli : Può offrire suggerimenti su vari temi, come idee per il tempo libero, consigli su ristoranti o indicazioni stradali.​

: Può offrire suggerimenti su vari temi, come idee per il tempo libero, consigli su ristoranti o indicazioni stradali.​ Supporto nelle conversazioni: In chat di gruppo, Meta AI può aiutare a risolvere dubbi, fornire informazioni aggiuntive o proporre soluzioni a problemi discussi.​

Privacy e sicurezza con META AI

Un aspetto fondamentale dell’introduzione di Meta AI in Europa riguarda la tutela della privacy degli utenti. Meta ha assicurato che l’assistente può leggere solo i messaggi a lui direttamente indirizzati, senza avere accesso al resto delle conversazioni personali. Inoltre, i dati degli utenti europei non vengono utilizzati per l’addestramento o il miglioramento dell’intelligenza artificiale, in conformità con le normative vigenti.​

Differenze con la versione americana

Mentre negli Stati Uniti Meta AI offre funzionalità avanzate, come la generazione e modifica di immagini, la versione europea è attualmente limitata al solo testo. Questa scelta è stata fatta per garantire la conformità alle leggi europee sulla privacy. Tuttavia, Meta prevede di espandere gradualmente le capacità dell’assistente anche in Europa, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti.​

Impatto sull’esperienza utente

L’introduzione di Meta AI rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle interazioni quotidiane degli utenti italiani. La possibilità di avere un assistente virtuale direttamente all’interno delle app di messaggistica e social media offre numerosi vantaggi:​