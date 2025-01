Aumento Prezzo delle Sigarette dal 23 gennaio 2025, le Marche

Dal 23 gennaio 2025, i fumatori italiani si troveranno a fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette. La decisione è stata presa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nell’ambito di una strategia fiscale che punta a incrementare le entrate dello Stato e a scoraggiare il consumo di tabacco. Questo cambiamento interesserà molte delle marche più popolari e avrà ripercussioni sia sui consumatori che sull’intero mercato del tabacco.

Cosa prevede l’aumento del prezzo delle sigarette?

L’aumento riguarda principalmente le accise, ossia le imposte indirette applicate ai prodotti del tabacco. Tali imposte rappresentano una quota significativa del costo finale delle sigarette. Il provvedimento si traduce in un rincaro compreso tra 0,20 € e 0,50 € per pacchetto, a seconda della marca e del formato.

Nella seguente tabella sono riportati i prezzi aggiornati di alcune delle sigarette più vendute:

Marca Tipo Prezzo (€) MARLBORO GOLD KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO MIX Astuccio da 20 pezzi 6.2 MARLBORO KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO KS Cartoccio da 20 pezzi 6.0 MARLBORO GOLD KS Cartoccio da 20 pezzi 6.0 MARLBORO GOLD 100S Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO 100S Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO GOLD TOUCH KS Astuccio da 20 pezzi 6.2 MARLBORO RED TOUCH Astuccio da 20 pezzi 6.2 MARLBORO SILVER BLUE KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO GOLD POCKET PACK Astuccio da 20 pezzi 5.4 MARLBORO WHITE Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO GOLD LINE Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO BLUE LINE Astuccio da 20 pezzi 6.5 MARLBORO TOUCH Astuccio da 20 pezzi 6.2 MARLBORO POCKET PACK Cartoccio da 20 pezzi 5.4 MARLBORO CRAFTED RED 100S Astuccio da 20 pezzi 5.3 MARLBORO CRAFTED GOLD 100S Astuccio da 20 pezzi 5.3 MERIT SSL Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT BLU 100’S Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT BIANCA KS Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT GIALLA 100’S Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT BLU KS Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT GIALLA KS Astuccio da 20 pezzi 6.2 MERIT BAY KS Astuccio da 20 pezzi 5.5 MERIT GIALLA Cartoccio da 20 pezzi 6.0 CHESTERFIELD ORIGINAL KS Astuccio da 20 pezzi 5.5 CHESTERFIELD BLUE KS Astuccio da 20 pezzi 5.5 CHESTERFIELD TUNED BLUE Astuccio da 20 pezzi 5.4 CHESTERFIELD ORIGINAL KS Cartoccio da 20 pezzi 5.4 CHESTERFIELD BLUE KS Cartoccio da 20 pezzi 5.4 CHESTERFIELD SILVER KS Astuccio da 20 pezzi 5.5 DIANA ROSSA KS Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA ROSSA KS Cartoccio da 20 pezzi 5.3 DIANA BIANCA Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA BLU KS Cartoccio da 20 pezzi 5.3 DIANA AZZURRA KS Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA ROSSA 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA BLU 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA BLU KS Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA AZZURRA 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.3 DIANA SSL BLU Astuccio da 20 pezzi 5.3 PHILIP MORRIS FILTER KINGS Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS BLUE Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS RED Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS AZURE Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS WHITE Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS BLUE 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS AZURE 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS RED Cartoccio da 20 pezzi 5.4 PHILIP MORRIS RED 100’S Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS BLUE Cartoccio da 20 pezzi 5.4 PHILIP MORRIS SSL BLUE Astuccio da 20 pezzi 5.5 PHILIP MORRIS SSL BEIGE Astuccio da 20 pezzi 5.5 MURATTI AMBASSADOR BLUE KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MURATTI AMBASSADOR AZURE KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MURATTI AMBASSADOR SILVER KS Astuccio da 20 pezzi 6.5 MURATTI AZURE 100S Astuccio da 20 pezzi 6.5 MURATTI RED 100S Astuccio da 20 pezzi 6.5 L&M BLUE LABEL KS Astuccio da 20 pezzi 5.5 L&M RED LABEL KS Astuccio da 20 pezzi 5.5

La tabella evidenzia alcune delle principali marche colpite dall’aumento. Il rincaro coinvolge anche formati specifici, come i cartocci da 20 pezzi e le confezioni da 100S.

Perché aumentano i prezzi delle sigarette?

Il provvedimento risponde a due obiettivi principali:

Disincentivare il consumo di tabacco: Aumentare il costo delle sigarette è una delle strategie più efficaci per ridurre il numero di fumatori, soprattutto tra i giovani. Incrementare le entrate fiscali: I proventi derivanti dalle accise saranno destinati a progetti di prevenzione sanitaria e a coprire i costi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sempre più gravato dalle conseguenze delle malattie legate al fumo.

Quali saranno le conseguenze per i fumatori e il mercato?

Per i fumatori abituali, l’aumento rappresenta un ulteriore peso economico. Molti potrebbero scegliere di ridurre il consumo, passare a opzioni più economiche (come il tabacco sfuso) o smettere del tutto. Tuttavia, c’è anche il rischio che il mercato nero del tabacco, già diffuso in alcune aree del Paese, possa crescere ulteriormente a causa dell’aumento dei prezzi.

Il ruolo delle campagne di sensibilizzazione

Per garantire l’efficacia del provvedimento, sarà necessario affiancare campagne di sensibilizzazione e programmi di supporto per chi vuole smettere di fumare. Le organizzazioni sanitarie sottolineano che, senza un adeguato sostegno, il provvedimento potrebbe essere percepito solo come un aumento dei costi, senza portare benefici significativi in termini di salute pubblica.