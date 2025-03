Arriva l’annuncio, il concerto di Lady Gaga a Milano si farà. Il 19 e 20 ottobre 2025 al Forum di Assago, torna la regina del pop mondiale

Lady Gaga, icona mondiale del pop, ha annunciato il suo ritorno in Italia con due concerti imperdibili all’Unipol Forum di Assago (Milano) il 19 e 20 ottobre 2025, nell’ambito del suo tour mondiale “The Mayhem Ball”. Questa tournée segue il successo del suo ottavo album in studio, “Mayhem”, pubblicato il 7 marzo 2025.

Le date e i dettagli dei concerti:

Date: 19 e 20 ottobre 2025

19 e 20 ottobre 2025 Luogo: Unipol Forum, Assago (Milano)

Unipol Forum, Assago (Milano) Orario di inizio: 20:00

Come acquistare i biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano

I biglietti per i concerti di Lady Gaga saranno disponibili attraverso diverse fasi di vendita:

Prevendita riservata ai titolari di carta Mastercard: Periodo: Dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile 2025

Dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile 2025 Dettagli: I possessori di carte Mastercard avranno accesso prioritario all’acquisto dei biglietti durante questo periodo Vendita generale: Inizio: Giovedì 3 aprile 2025 alle ore 12:00

Giovedì 3 aprile 2025 alle ore 12:00 Piattaforme di acquisto: Live Nation Italia Ticketmaster TicketOne



Informazioni sui prezzi e pacchetti VIP:

Al momento, i prezzi dei biglietti non sono stati resi noti. Tuttavia, è previsto che vengano offerti vari pacchetti VIP per un’esperienza concerto ancora più esclusiva. Questi pacchetti possono includere biglietti premium, accesso a lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e altri vantaggi.

Consigli per l’acquisto dei biglietti:

Registrazione anticipata: Se non sei già registrato sulle piattaforme di vendita dei biglietti, come Ticketmaster o TicketOne, è consigliabile farlo in anticipo per velocizzare il processo di acquisto.

Se non sei già registrato sulle piattaforme di vendita dei biglietti, come Ticketmaster o TicketOne, è consigliabile farlo in anticipo per velocizzare il processo di acquisto. Accesso puntuale: Durante le fasi di prevendita e vendita generale, accedi alle piattaforme qualche minuto prima dell’orario di inizio per aumentare le possibilità di ottenere i biglietti desiderati.

Durante le fasi di prevendita e vendita generale, accedi alle piattaforme qualche minuto prima dell’orario di inizio per aumentare le possibilità di ottenere i biglietti desiderati. Attenzione alle truffe: Acquista i biglietti solo da rivenditori ufficiali per evitare frodi o biglietti falsi.

Acquista i biglietti solo da rivenditori ufficiali per evitare frodi o biglietti falsi. Limiti di acquisto: Ogni cliente potrà acquistare fino a un massimo di 8 biglietti

Come raggiungere l’Unipol Forum:

L’Unipol Forum si trova ad Assago, alle porte di Milano. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: