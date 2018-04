Anticipazioni Ulisse puntata di stasera 14 aprile 2018

Dopo il successo della scorsa puntata su “I promessi sposi”, che ha totalizzato 1 milione 905mila spettatori e l‘8.6% di share, “Ulisse – Il piacere della scoperta” è pronto a stupirci con un nuovo episodio, dal titolo “Sfida ai limiti del corpo umano”, che andrà in onda questa sera alle 21.30 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata di stasera

Alberto Angela condurrà i suoi spettatori alla scoperta delle possibilità del corpo umano e durante la trasmissione si tenterà di dare risposte alle tante domande che da sempre l’uomo si pone. Esistono dei limiti per l’essere umano? È possibile oltrepassarli?

Verranno intervistati esperti per capire se e come sia possibile farlo. Chi seguirà il programma potrà anche ascoltare le storie di quanti li hanno effettivamente superati compiendo imprese incredibili e di coloro che ogni giorno lottano per superare limitazioni fisiche possedute dalla nascita o conseguenza di incidenti. A questo proposito, si parlerà delle tante soluzioni che la scienza fornisce per aiutare queste persone a riacquistare la normalità perduta.



Alberto Angela darà inizio alla puntata girovagando al Museo di Arte Classica dell’Università Sapienza di Roma, dove sono raccolte numerose riproduzioni dei capolavori dell’arte classica, e osservando come l’arte greca e latina si sia abbondantemente ispirata alla mitologia di queste due grandi civiltà che contiene moltissimi esempi di uomini straordinari. Come Ercole, capace di compiere grandi imprese grazie alla sua forza sovraumana, o Dedalo, che con il suo ingegno riuscì a volare, costruendo delle ali per fuggire dal labirinto del Minotauro. E se queste erano figure immaginarie, frutto della fantasia dei nostri predecessori, durante questa puntata Albero Angela incontrerà moderne “divinità” e moderni “supereroi” che sono stati in grado di sfidare la natura e di superare qualsiasi limite da essa imposto. Si parlerà anche dello scienziato e astrofisico Stephen Hawking, recentemente scomparso, che è riuscito a fare grandi scoperte e passare alla storia senza avere, tuttavia, la capacità di controllare il suo corpo.

Alberto Angela riuscirà dunque a dimostrare che l’essere umano è capace di grandissime imprese se non si fa fermare da paure e preconcetti e che, come diceva Napoleon Hill, “non esistono limiti alla mente, se non quelli che noi stessi le imponiamo”? Sarà possibile scoprirlo solo seguendo la puntata di questa sera.