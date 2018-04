Che tempo che fa, anticipazioni: gli ospiti del 22 aprile

Questa sera, 22 aprile 2018, ci sarà il consueto appuntamento con Che tempo che Fa, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio e coadiuvato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, in onda alle ore 20.35 su Rai 1.

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della serata

Non si fa mancare proprio niente il padrone di casa Fabio Fazio, e anche in questa nuova puntata il suo salotto televisivo sarà, di nuovo, affollato d’ospiti interessanti che si divideranno tra le consuete conversazioni faccia a faccia e momenti di intrattenimento e spettacolo.

Importante, il collegamento speciale con l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, che interverrà durante la trasmissione per dialogare con il presentatore Fazio.

Ospiti dell’illustre salotto, per presentare i rispettivi film d’imminente uscita, l’attore e comico Claudio Bisio che parlerà di “Arrivano i prof”, diretto da Ivan Silvestrini e con la partecipazione di Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt, mentre, l’attore Luca Argentero presenterà “Hotel Gagarin” di Simone Spada, e che lo vedrà al fianco di Claudio Amendola e Giuseppe Battiston.

Al tavolo siederanno anche Reinhold Messner, leggenda dell’alpinismo mondiale, e Toto Cutugno, tra i cantanti made in Italy più noti nel mondo.

In questa puntata, avremo anche il ritorno del direttore del Fatto Quotidiano e scrittore Marco Travaglio per parlare d’attualità attraverso l’analisi minuziosa dell’attuale situazione politica.

Tra gli ospiti musicali, ci sarà, anche, la band drum’n’ bass inglese dei Rudimental, il cui nuovo singolo “These Days” sta riscuotendo consensi ovunque e scalando le classifiche di tutto il mondo.

L’appuntamento classico è quello consueto con il Tavolo di Che tempo che fa e gli ospiti fissi: Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Vincenzo Salemme.

Durante la seconda parte del programma, il conduttore di Che tempo che fa accoglie i nuovi ospiti che siederanno al Tavolo. I nuovi ospiti di Fazio saranno Pif con Anna Foglietta ed Adriano Pappalardo, protagonisti, ognuno a suo modo, della serie televisiva “La mafia uccide solo d’estate 2”. Poi, ci saranno anche la nota discografica Mara Maionchi, la campionessa di salto in alto Sara Simeoni e l’attore Vittorio Marsiglia.