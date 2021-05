Chi è Daniela Sardella? Vita privata, età, genitori, Amaro del capo e Instagram

Daniela Sardella è la figlia del conosciutissimo quanto amato agronomo e personaggio noto della televisione, Luca Sardella

Padre e figlia, legati da un rapporto strettissimo, non solo sono il il volto e la voce della pubblicità dell’Amaro del Capo ma conducono assieme la trasmissione enogastronomica e naturalistica Sempre Verde, in onda ogni sabato su Rete 4.

Daniela Sardella: vita privata, lavoro ed età

Daniela Sardella è la figlia di Luca, noto conduttore televisivo, paroliere e insomma personaggio amato del mondo televisivo che da anni si prodiga a diffondere il verbo della cultura green e non solo. Un rapporto particolare quanto affetto sincero lega padre e figlia, che tra l’altro condividono la conduzione di programmi televisivi seguitissimi come Parola di Police Verde oppure Sempre verde.

La vita della giovane Daniela, che già all’età di 5 anni si dilettava a cantare e suonare il pianoforte, è stata segnata da un grave lutto: la morte della mamma. Nel tempo la figlia di Sardella è maturata fino a diplomarsi al Conservatorio. Attualmente vive con il padre in centro a Roma.

In una recente intervista rilasciata al magazine Tv, Sorrisi e Canzoni, Daniela Sardella ha raccontato come sono nate le sue grandi passioni: fiori e musica. “Per me è stato naturale, sono le mie due grandi passioni – ha affermato -. Ho iniziato a cantare a 5 anni, suono il pianoforte e sono diplomata al Conservatorio. Del resto sono cresciuta con papà, che è autore di tante belle canzoni. E da sempre, grazie a lui, ho imparato ad amare le piante. Anche se mio padre mi prende in giro perché preferisco quelle che hanno i fiori. Io le trovo più belle!”.

Daniela Sardella, il profilo Instagram

Daniela Sardella non ha alcun profilo Instagram.