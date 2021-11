Chi è Jannik Sinner? Biografia, carriera, altezza, Instagram e fidanzata del tennista

Jannik Sinner, al momento numero 9 della classifica ATP, è uno dei più promettenti tennisti italiani

Uscito sconfitto nel Masters 1000 di Parigi Bercy contro il talento spagnolo Carlos Alcaraz, l’atleta italiano ha analizzato la gara giocata ad altissimi livelli: “Le Finals? Adesso posso solo stare a guardare cosa faranno gli altri- Sapevo che mi giocavo tanto, che dovevo vincere qui, purtroppo però non è successo“.

Sinner, nonostante la sconfitta, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto nonostante la giovanissima età. Ma cosa sappiamo di lui?

Jannik Sinner: biografia e carriera

Jannik Sinner nasce a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto del 2001 sotto il segno zodiacale del Leone. Figlio di Siglinde e Hanspeter nonché fratello di Marc (il più grande), il giovanissimo Jannik abbandona il liceo Walther di Bolzano al quarto anno a causa degli innumerevoli impegni sportivi che lo portano a dedicarsi anima e cuore al tennis, sua passione da sempre.

A 14 anni esordisce nel mondo del tennis professionistico, mentre nel 2015 compie l’impresa sconfiggendo il croato Leo Kovacic in occasione delle qualificazioni del Future Croatia F4. Ben presto arriva la svolta nella precoce quanto talentuosa carriera di Jannik: a soli 16 anni, parliamo del 2018, vince il Future Egypt F3 tenutosi a Sharm El Sheikh, incontro professionale di spessore che funge da pass per scalare la classifica mondiale.

Da allora il tennista italiano macina record su record: cinque titoli ATP su sei finali disputate. Peraltro è il più giovane tennista italiano a ottenere non solo la vittoria in un torneo nel circuito maggiore nell’era dell’Open ma addirittura a giudicarsene quattro in una sola stagione. Tra le altre è arrivato fino ai quarti di finale nel torneo Roland Garros 2020. Al momento è il numero 9 della classifica ATP.

Jannik Sinner: peso e altezza

Jannik Sinner è alto 188 cm e pesa 76 kg.

Jannik Sinner sui social

Jannik Sinner ha un profilo ufficiale su Instagram (@janniksin) seguito da oltre 447 mila followers.

Jannik Sinner, la fidanzata

Il giovane tennista è fidanzato da settembre 2020 con la bellissima modella e influencer Maria Braccini, nata a Nuova Delhi nel 2000. Amante dei tatuaggi (ne ha due: uno sul costato sinistro e un altro sull’avambraccio sinistro) e dei cani, la classe 2000 ha inoltre un profilo ufficiale privato su Instagram (@mariabraccini), seguito da oltre 68, 6 mila followers.

Della fidanzata ha parlato così Sinner in un’intervista rilasciata di recente alla Rai sudtirolese: “È carina e comprende le mie esigenze di tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità, è alla mano e non mi mette alcuna pressione“.