Coronavirus in Italia, i casi sono 1700

1700 casi confermati. Oltre 21 mila tamponi realizzati ma per il 92% confermato l’esito negativo

I dati ufficiali iniziano ad essere più rassicuranti. Più di 1500 i casi confermati ma su un totale di tamponi realizzati che supera la quota record di 21 mila unità. Per l’esattezza i tamponi realizzati ed analizzati sono 21.127. Soltanto nell’8% dei casi riscontrata la positività al contagio. Per il 92% esito negativo. I numeri impongono comunque l’innalzamento della soglia di attenzione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, soprattutto per il numero, potenziale, di ricoverati.

I dati dei contagiati, regione per regione, confermano le percentuali di incidenza dei primi giorni: