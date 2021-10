Cosa è successo tra Meloni, Berlusconi e Salvini? Il retroscena di “Dagospia”

Dagospia rivela importanti dettagli sull’incontro tenutosi tra Salvini, Meloni e Berlusconi qualche giorno dopo le elezioni amministrative

Le elezioni amministrative, che hanno decretato il fallimento del centrodestra, hanno lasciato degli strascichi non indifferenti. Per questo, qualche giorno dopo, la coalizione di centrodestra formata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si è riunita presso la residenza romana Villa Grande dell’ex premier. Un incontro, specifica il centrodestra in una nota, “cordiale” e dopo il quale “s’intende continuare a lavorare come coalizione“.

Un idillio tutt’altro che certo, come sottolinea il sito di gossip più visitato d’Italia, il quale a tal proposito racconta di un retroscena che stride fortemente con la versione ufficiale. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

“Si sono presi a schiaffi”: il racconto di Dagospia

A sganciare la bomba sul vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ci pensa Dagospia che svela i retroscena. “Quando nel comunicato congiunto del centrodestra si legge ‘incontro cordiale’ vuol dire che si sono presi a schiaffi. Del resto, come si fa a scrivere ‘il centrodestra intende muoversi compatto e lavorare come coalizione’, quando due partiti sono nel governo e l’altro è all’opposizione?“, sottolinea il giornalista D’Agostino. In particolare Giorgia Meloni, dinanzi all’invito da parte di Berlusconi di “entrare nell’esecutivo di Draghi“, avrebbe risposto “Mai col Pd“. La stessa leader di Fratelli d’Italia, aggiunge Dagospia, riterrebbe “incomprensibile” la presenza della Lega nella maggioranza.

Il comunicato del centrodestra

A spegnere i rumors su presunte tensioni ci pensa il centrodestra con un comunicato ufficiale, nel quale “ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale“. “Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per preparare i prossimi appuntamenti elettorali e politici, con particolare attenzione all’elezione del prossimo presidente della Repubblica“, si legge ancora nella nota.