Cosa regalare alla festa della mamma?

La festa della mamma è ormai alle porte e il rischio è quello di ricorrere sempre allo stesso regalo. Diciamocelo … fin troppo spesso si finisce per cadere sui soliti cioccolatini, sui profumi o perché no, su qualche maglietta. Le soluzioni per stupire la donna più importante della nostra vita sono però tantissime e non è detto che si debba sempre banalizzare una delle feste più attese dalle nostre mamme.

C’è ancora tempo per partorire un’idea diversa, speciale. C’è ancora modo di pensare a qualcosa di nuovo e di unico. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di regalare una vera e propria esperienza. Un viaggio, un weekend ma, chiaramente, anche qualcosa di più modesto ma che lasci un ricordo unico.

Festa della mamma cosa regalare, cosa comprare? Sono queste le domande alle quali dovremo provare a dare una risposta nei prossimi giorni. Tanto dipende anche dai gusti delle nostre mamme. Ci saranno sicuramente quelle più avventurose e quelle più pigre, quelle appassionate di giardinaggio e le amanti dei vini. Conoscere la propria mamma è sicuramente il punto di partenza più importante per scegliere il regalo giusto.

Per la mamma alle prese tutti i giorni con ritmi frenetici, una soluzione apprezzata potrebbe essere quella di una giornata in un centro benessere o in una SPA, una passeggiata emozionale tra le cantine con annessa degustazione di vini. Per le mamme innamorate delle emozioni forti, potremmo pensare ad un volo in elicottero o in mongolfiera, un lancio dal paracadute o un’esperienza su un ponte tibetano.

Se invece la nostra mamma non riesce proprio a staccarsi dalla cucina, allora un’alternativa non banale può essere quella di un fantastico invito a cena in un ristorante stellato o un tour in una delle capitali dello street food italiano.

E se invece la nostra mamma è un’amante dei viaggi? Beh … niente di meglio di un weekend in una città d’arte o in una grande capitale europea.

L’obiettivo, quindi, è quello di evitare i soliti regali, triti e ritriti, per pensare a qualcosa di più emozionante. Ecco, forse la chiave di volta è proprio quella di regalare un’emozione, un momento emozionante. Non serve necessariamente un regalo in grande stile o un regalo eccessivamente costoso. Occorre pensare a ciò che potrebbe suscitare un’emozione unica, un momento da ricordare, un’esperienza da rivivere, magari da condividere con i propri figli.

Immaginate per una madre la gioia di trascorrere una giornata con il proprio figlio in giro tra cantine ad assaggiare i migliori vini toscani o irpini; una giornata in centro benessere durante la quale fare finalmente quattro chiacchiere con i figli. Immaginate il piacere di sedere a tavola, con il proprio figlio, in un ristorante stellato.

La scelta, quest’anno, dovrebbe cadere su qualcosa di unico e di diverso, su un’esperienza e su un momento da condividere.