Covid: Le nuove linee guida diramate dall’Unione Europea per i vaccinati

Il Centro Europeo per la previsione e il controllo delle malattie ( ECDC ) ha reso noto che tutti i vaccinati potranno vedersi senza mascherina. Il nuovo protocollo emanato per la gestione della pandemia prevede anche la decadenza del distanziamento per chi ha completato il ciclo di vaccinazione.

Le previsioni per la fase post vaccinale

La pandemia da coronavirus entra in una nuova fase con l’intensificazione del piano vaccinale. Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie sta valutando l’impatto della somministrazione dei vaccini sulla popolazione per stabilire le nuove linee guida per il contrasto al covid. L’ECDC ha dichiarato:<< Le persone che hanno concluso il percorso vaccinale possono incontrarsi senza indossare la mascherina e non rispettare il distanziamento >>. La fase successiva alla vaccinazione di massa sembra dunque essere stata delineata dal centro che si occupa di gestire la pandemia in Europa. Nei luoghi poco affollati le persone immunizzate potranno incontrarsi anche senza la mascherina e con le dovute cautele potranno anche tornare ad abbracciarsi. Questa notizia rappresenta il primo spiraglio per un vero e proprio ritorno alla normalità, ma non tutti hanno accolto con entusiasmo le dichiarazioni dell’ECDC.

Le polemiche sul report

In Italia si è subito acceso un accanito dibattito sul tema. Molti esperti hanno sollevato dei dubbi sull’abbandono delle misure restrittive dopo il completamento della campagna vaccinale. Massimo Galli ha posto per primo il problema esortando il governo a non diffondere questo pericoloso messaggio. Secondo l’esperto il pericolo maggiore sarebbero i comportamenti emulativi compiuti anche dai non vaccinati. Il virologo Roberto Burioni è parso invece più ottimista spronando l’esecutivo ad accelerare con il numero quotidiano di dosi da somministrare. Anche Antonella Viola ha mostrato entusiasmo per le linee guida annunciate dall’ECDC auspicando un rapido ritorno alla normalità. L’immunologa sostiene che se non si danno segnali ottimistici potrebbe passare il pericoloso messaggio che il vaccino non sia efficace.