Economia: gli ambiti di investimento che attirano di più

Il mercato finanziario non è una realtà statica: cambia forma, pur mantenendo invariate le proprie regole. Nel corso del tempo, alcune aziende e alcuni settori possono perdere terreno, mentre altri possono fare il percorso inverso e dal nulla cominciare ad attirare l’attenzione di investitori desiderosi di alimentare il sistema e partecipare ai profitti.

Investire nel mondo digitale

Uno dei primi ambiti di investimento che sembra destinato a tenere duro nel corso del tempo è certamente quello legato al digitale. La società intera sta digitalizzandosi e sembra chiedere apertamente ulteriori spinte in questa direzione. In questo senso, l’espressione digitale nasconde una realtà molto variegata, che può assumere forme diverse.

Si può iniziare dal concetto di metaverso, inteso come evoluzione della realtà virtuale o come universo digitale da abitare tramite avatar e dove condurre un’esistenza quasi del tutto completa: dalla creazione di NFT fino ai giochi di un casino online, l’utente può essere oggi coinvolto in esperienze di intrattenimento di ultima generazione, ricche per temi e caratterizzate da una profonda sicurezza, che giustifica l’approvazione dell’ADM italiana.

Il tema della sicurezza, inoltre, riporta a un altro ambito di investimento che attira l’attenzione di molte aziende italiane, nonché del governo: la spesa in sicurezza informatica è infatti destinata ad aumentare per far fronte al pericolo degli attacchi informatici che si sono manifestati tra il 2017 e quest’anno.

Proseguendo, il terzo ambito digitale in cui gli investimenti sembrano destinati a crescere è certamente quello delle criptovalute: il loro mining richiede una quantità di energia e una potenza di calcolo notevoli, tali da giustificare la mole di investimenti che la moneta digitale del futuro richiede.

Investire nel settore delle energie rinnovabili

La situazione geopolitica attuale e l’attenzione al cambiamento climatico e alle politiche ambientali stanno contribuendo alla valorizzazione degli investimenti nel settore energetico.

Guardando ad esempio al problema della mobilità e delle emissioni di Co2, le nuove aree di investimento orientate sull’utilizzo dell’idrogeno o, ancora, di impianti idroelettrici, eolici o solari sono certamente destinate a crescere ulteriormente. L’emancipazione dalle forniture estere da un lato, e il desiderio di approvvigionamenti energetici più sostenibili e a ridotto impatto ambientale guideranno le politiche energetiche in chiave green.

L’ambito assistenziale

Da un ventennio, ormai, le tecnologie preposte all’assistenza agli anziani stanno conoscendo un’evoluzione continua. Le stime dell’OMS parlano di una popolazione over 60 che presto costituirà in media più del 20% di quella globale, con un picco in Italia, dove si sfiora già il 35%: data questa stima, è più che comprensibile che il settore dell’assistenza sia destinato a crescere, nel senso di assistenza domiciliare, apparecchiature mediche e sicurezza.

In sintesi, l’economia sta prendendo una piega sempre più digitale, da un lato, e sempre più ecosostenibile dall’altro. Tenere presente queste tendenze permetterà di certo di prevedere eventuali sviluppi futuri e cogliere opportunità di investimento che potrebbero rivelarsi decisive.