Festa della Repubblica 2021: Frasi e Immagini per Auguri

Il 2 giugno 2021 si tiene la Festa della Repubblica, una ricorrenza immancabile. Sul web sono presenti tantissime frasi ed immagini per auguri, che contribuiranno a rendere questa giornata ancora più speciale ed a farci sentire tutti un po’ più “italiani”.

C’è chi ha la fortuna di ricordare quei momenti, ad esempio i nonni, e chi li ha studiati ed avrebbe voluto assistere ad un pezzo di storia del nostro paese. Quest’anno il 2 giugno coincide anche con il primo anticipo di una estate che, complice la campagna vaccinale in corso, si spera sia quella della rinascita dopo la durissima stagione della pandemia.

Auguri Festa della Repubblica 2020: frasi e citazioni

Per festeggiare degnamente la ricorrenza della Festa della Repubblica anche nel 2021 si possono utilizzare frasi e citazioni reperibili in Rete. Che siano ironiche oppure serie, le frasi per celebrare la festa del 2 giugno sono molte e, pertanto, abbiamo deciso di offrirvi una selezioni di quelle che ci sono sembrate essere le migliori.

“Auguri alla nostra Costituzione Italiana! Anziana più di qualche presidente, più giovane di qualsiasi italiano suo appartenente”;

“Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Buona festa della repubblica”;

“Verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti, rosso come il sangue versato dagli eroi. Questa è la mia bandiera”.

Festa della Repubblica 2020: immagini