Final Four Poule Scudetto Serie D 2019: Date e Orari

Le Final Four della Poule Scudetto di Serie D vedrà Avellino, Pergolettese, Lecco e Cesena sfidarsi in una località ancora non definita ne weekend che va da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. La data della finale è quella del 2 giugno mentre le semifinali si giocheranno il 31 maggio. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Cesena e Lecco che si sfideranno alle ore 15:30 di venerdì, mentre alle 18:30 dello stesso giorno si giocherà Avellino-Pergolettese.

Come detto, ancora non nota è la sede di queste Final Four della Poule Scudetto di Serie D, ma, stando alle indiscrezioni che circolano, dovrebbe essere uno stadio della Toscana a ospitare l’atto finale di questo lungo campionato di Serie D.