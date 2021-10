Gli alti e bassi della carriera di Adele

La cantante londinese è diventata famosa nel 2008. Adele sta finalmente tornando sotto i riflettori dopo sei anni di assenza. La cantautrice britannica ha annunciato la sua separazione da Simon Konecki, con il quale ha un figlio, nell’aprile 2019. Mentre la star di 33 anni pubblica Easy On Me, ecco una cronologia della sua carriera:

– 2006

Adele si diploma alla Brit School di Croydon, a sud di Londra. Il college annovera tra i suoi alunni Amy Winehouse, Raye e Loyle Carner.

Più tardi nell’anno firma un contratto discografico con la XL Recordings.

– 2007

Riceve il premio Brit Awards Critics’ Choice e supera il sondaggio BBC Sound of 2008.

– 2008

Adele diventa un nome familiare con l’uscita del suo album di debutto folk e influenzato dalla Motown 19. Il disco è lodato dalla critica e ottiene otto volte il disco di platino nel Regno Unito e tre volte il disco di platino negli Stati Uniti.

Il singolo principale Hometown Glory è stato selezionato per un Grammy nella categoria delle migliori performance vocali pop femminili. Adele, una fan accanita di Beyonce, perde contro la canzone della star americana Halo.

– 2011

Dopo tre anni di silenzio radiofonico, la cantante riemerge con l’uscita di 21. È un altro successo di critica e commerciale. A differenza del suo primo album, 21 trionfa ai Grammy, vincendo un record di sei gong, più due inglesi.

L’album contiene le canzoni che verranno a definirla: Rolling In The Deep, Someone Like You e Set Fire To The Rain.

– 2012

Adele rilascia Skyfall, il tema del film di James Bond con lo stesso nome. La canzone le fa guadagnare uno stuolo di premi tra cui un Oscar, un Grammy e un Golden Globe.

È raffigurata per la prima volta con il capo della carità, il signor Konecki, in vacanza. A giugno annuncia che aspetta il suo primo figlio, confermando la notizia sul suo blog.

Ad ottobre nasce il figlio Angelo.

– 2013

A giugno viene nominata MBE nell’elenco dei Queen’s Birthday Honours per i servizi alla musica.

– 2015

Adele torna dopo una pausa di tre anni dalle luci della ribalta. Il suo terzo album, 25, esce a novembre.

Ancora una volta, è acclamato dal pubblico e dalla critica, diventando l’album più venduto dell’anno e rompendo le vendite della prima settimana nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

– 2016

Intraprende il suo tour più grande, cantando negli stadi e nelle arene in Europa, Nord America e altrove.

Adele e Konecki si sposano in una cerimonia segreta ma, grazie alla sua vita privata gelosamente custodita, riescono a tenere la notizia nascosta.

Il suo tour culmina in una serie di concerti allo stadio di Wembley alla fine del 2017.

Tuttavia, è costretta a ritirarsi da due spettacoli dopo aver danneggiato le sue corde vocali.

I fan si riuniscono ancora fuori dallo stadio per eseguire le interpretazioni delle sue canzoni in un evento intitolato Sing for Adele.

È la protagonista di Glastonbury e, nonostante abbia lanciato copiose bombe F, conquista la folla del festival con un set di 90 minuti.

– 2019

Adele annuncia che lei e Konecki si sono separati. I rappresentanti della star affermano: “Adele e il suo compagno si sono separati. Si impegnano a crescere insieme il figlio con amore. Come sempre chiedono privacy”.

Nel giorno del suo 31° compleanno posta un messaggio ai fan su Instagram, dicendo loro che l’ultimo anno – in cui si è separata dal marito – “mi ha messo a dura prova”.

Insieme a Lady Gaga e Claire Foy, Adele è invitata all’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences – l’organizzazione dietro gli Oscar – mentre cerca di aumentare la propria adesione femminile.

– 2020

Emergono rapporti che suggeriscono che Adele è vicina alla fine del suo quarto album, ma in seguito conferma che la produzione e l’uscita sono state ritardate a causa della pandemia di coronavirus.

Ad ottobre, fa la sua prima apparizione televisiva in quasi quattro anni come presentatrice di Saturday Night Live, scherzando sulla sua drammatica perdita di peso e prendendo in giro l’impazienza dei suoi fan per il suo record.

– 2021

Il nuovo anno vede un’esplosione di attività dalla stella. A gennaio raggiunge un accordo di divorzio con il suo ex marito, quasi due anni dopo la separazione, e segna il decimo anniversario del suo pluripremiato album 21. A maggio, festeggia il suo 33° compleanno e dice ai fan che si sente “Trenta gratis”. Adele conferma la sua nuova storia d’amore con l’agente sportivo americano Rich Paul a settembre.

Paul è il fondatore della società di gestione Klutch Sports Group, che rappresenta stelle del basket di alto profilo tra cui LeBron James, Anthony Davis e John Wall, e la coppia era legata da diversi mesi.

Il 1 ottobre il numero 30 appare sui cartelloni pubblicitari e viene proiettato su famosi punti di riferimento in tutto il mondo – tra cui Dubai, Irlanda, Francia, Italia e Stati Uniti – segnando l’inizio della sua campagna di rilascio.