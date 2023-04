Harry Potter, un gigantesco successo lungo 25 anni

Sin da quando è approdato per la prima volta nelle nostre librerie nel lontano 1998, il romanzo Harry Potter e la pietra filosofale ha dimostrato di cogliere subito nel segno. Infatti, ha conquistato in pochissimo tempo milioni di lettori, non solo in Italia, in quanto rappresenta un successo editoriale su scala mondiale.

La creatività di J.K. Rowling, l’autrice di questo primo romanzo e dei successivi sei, ha fatto crescere sempre più nel corso degli anni la fama del personaggio di Harry Potter e degli altri protagonisti nati dalla sua penna, aumentando continuamente il desiderio da parte del lettore di seguire le loro avventure.

Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Paciock, Luna Lovegood e tutti gli altri personaggi raccontati nelle pagine di questi romanzi, insomma, sono entrati nelle case di ognuno di noi in tutti questi anni.

I romanzi sono diventati film per il grande schermo e anche musical rappresentati nei teatri di tutto il mondo.

In totale sono sette i romanzi firmati J.K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte.

In oltre venti anni sono stati prodotti film e musical, come Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, dove troviamo il giovane mago e i suoi amici ormai adulti.

Il grande successo riscosso da quest’opera teatrale, ha incentivato il seguito della storia e la potrete vedere a teatro sotto forma di musical dal titolo Harry Potter e la maledizione del bambino (titolo originale: Harry Potter and the Cursed Child).

Le vicende di Harry Potter & co. a teatro

Un’espressione d’arte di grande successo che ha dato ulteriore lustro a livello mondiale alle fantasiose e avvincenti storie raccontate da J.K. Rowling, è certamente il musical.

E cosa può esserci di più emozionante dell’assistere ad un musical di Harry Potter nella patria per antonomasia del teatro e dei musical che è Broadway?

Harry Potter and the Cursed Child sarà rappresentato nel Lyric Theatre di Broadway fino al prossimo 21 giugno. Questo teatro si trova nel quartiere di Midtown Manhattan a New York.

Nel corso dei decenni ha cambiato nome più volte, da Ford Center for the Performing Arts a Hilton Theatre e poi Foxwoods Theatre, ma è sempre rimasta intatta l’anima di questo luogo il cui palcoscenico ha ospitato innumerevoli spettacoli e musical, di vario genere, tutti di grande successo. Possiamo certamente definirlo un pezzo di storia newyorkese.

Oggi, dopo un’importante ristrutturazione, il Lyric Theatre dispone di oltre 1.600 posti a sedere che lo rendono uno dei 10 teatri più grandi di Broadway.

Meglio arrivare con un discreto anticipo al Lyric Theatre rispetto all’orario di inizio del musical, in quanto questo teatro osserva una rigorosa procedura di sicurezza che prevede il controllo scrupoloso delle persone in ingresso, pertanto, meglio evitare di portare con sé troppe cose o grandi borse o zaini il cui contenuto dovrà essere verificato.

Se avrete acquistato i biglietti Broadway VIP Experience, potrete accedere anche all’Ambassador Lounge del Lyric Theatre che è stata trasformata per l’occasione nel rifugio del mago.

Ovviamente, molte date sono già quasi sold out. Infatti, la domanda è veramente enorme, anche perché lo spettatore unisce l’interesse per questo musical alla possibilità di visitare la Grande Mela, pertanto, tra newyorkesi e turisti sono davvero in moltissimi a volersi accaparrare i biglietti per questo spettacolo.

Tra l’altro, pare che non replicherà il prossimo anno, perlomeno attualmente risulta confermato il calendario che si conclude con il 21 giugno di quest’anno.

Harry Potter and the Cursed Child è stato applauditissimo in ogni data nei teatri londinesi, dove ha esordito nel 2016 al Palace Theatre di Londra. Ci si aspetta lo stesso feedback dal pubblico che andrà a vederlo a New York e tra gli addetti ai lavori si dice già che diventerà uno dei migliori musical di Broadway.

Lo spettacolo dura 2 ore e 40 minuti ed è una Babele di musica, danza, effetti speciali, per emozionare e sorprendere l’affezionato pubblico dal primo istante fino a quando cala il sipario. Precedentemente, lo spettacolo era diviso in due parti, di conseguenza, gli spettatori dovevano recarsi due volte a teatro per vederne la conclusione.

Ora il musical viene proposto in un’unica sessione e nell’ambito di queste 2 ore e 40 minuti è previsto solamente un breve intervallo per consentire al pubblico di recarsi al bar oppure alla toilette.

Come trovare i biglietti per Harry Potter musical a New York

Dunque, se avete deciso di recarvi a New York e arricchire la vostra visita con qualcosa di assolutamente unico e indimenticabile, significa che vi occorrono i biglietti per entrare al Lyric Theatre.

Il modo migliore, rapido e sicuro, per reperire i biglietti per assistere al musical Harry Potter and the Cursed Child è il canale di vendita online. Tra i siti migliori e maggiormente affidabili per eseguire il pagamento c’è Hellotickets, sul loro sito troverete tutte le informazioni necessarie per scegliere la data in cui recarvi a teatro.

Innanzitutto, cliccate sul riquadro con indicato all’interno acquista i biglietti per Harry Potter a Broadway: vi verranno mostrate tutte le date e per ciascuna di esse visualizzerete i posti rimasti disponibili.

Ipotizziamo di scegliere la data del 1 aprile per recarci a teatro ad assistere allo spettacolo delle ore 19:00. Cliccando sulla data, sarete indirizzati alla pagina con il dettaglio dei posti ancora acquistabili e i loro prezzi.

Naturalmente, il costo cambia in base alla posizione all’interno del teatro e quindi alla migliore vista di cui si godrà verso il palcoscenico. Ad esempio, per questa data il biglietto per il balcone laterale vi costerà 115 euro, mentre se la vostra scelta cade sul dress circle center, il prezzo sale a 198 euro a persona.

Lo spettacolo è adatto a tutti, sia adulti che bambini. Ricordate che i ragazzi under 15 non potranno entrare a teatro, seppur con regolare biglietto, se non saranno accompagnati da un adulto.

Una volta scelti i biglietti che desiderate acquistare, selezionando anche la fila in cui preferite accomodarvi, proseguite indicando nella videata successiva il vostro nome e cognome e (importantissimo) il vostro indirizzo di posta elettronica.

Infatti, i biglietti vi saranno recapitati tramite email, pertanto, prestate la massima attenzione all’indirizzo email fornito in fase di prenotazione.

L’ultimo step è l’inserimento dei dati della vostra carta di credito su cui verrà addebitata la somma. Voilà, avete appena acquistato i vostri biglietti per vedere Harry Potter a Broadway.

La comunicazione email che riceverete, a titolo di conferma d’ordine e transazione andata a buon fine, conterrà un allegato, un file PDF oppure un codice QR. I formati previsti per i biglietti sono i seguenti:

PDF: dovrete stamparlo ed esibire il cartaceo all’ingresso del teatro;

codice QR: in questo caso, scaricherete questo codice direttamente sul vostro smartphone che poi mostrerete al personale preposto all’ingresso del teatro. In questo caso, non è necessario avere con sé il formato cartaceo.

Se volete poter dire io c’ero, non indugiate oltre e scegliete ora la data per assistere a questo fantastico spettacolo nella patria del musical.

Non contate di poter acquistare i biglietti fisicamente al botteghino, una volta arrivati a New York, perché l’unico modo per essere certi di aggiudicarseli, soprattutto se siete un gruppo nutrito di persone, è quello di scegliere la modalità di acquisto online con un buon anticipo.