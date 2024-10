I giochi di società più divertenti che sono poco conosciuti o sottovalutati

Trascorrere il tempo in compagnia è sempre piacevole, soprattutto quando è possibile provare a fare gruppo con qualche gioco di società. Giocare insieme infatti può aiutare le persone a rilassarsi e, soprattutto, allentare lo stress delle giornate più dure e faticose. Non di rado, infatti, ci si può riunire per provare giochi di società famosissimi come il Monopoly o il Twister, oppure optare per qualcosa di altrettanto avvincente, per esempio giochi di carte come il blackjack, il poker, il Burraco o la scopa.

Al di là dei titoli più noti, esistono però tantissimi altri giochi di società piuttosto intriganti e belli da provare che, però, non hanno avuto rispetto ad altri la medesima fortuna a livello pubblicitario e mediatico. Pur essendo meno conosciuti, risultano infatti decisamente divertenti. Eccone alcuni da giocare assolutamente!

Labyrinth

Questo gioco in realtà è un classico che ha saputo costruirsi una nicchia di fan decisamente appassionata. Resta però un gioco meno famoso rispetto ad altri dei suoi tempi. Labyrinth infatti risale al 1986 e presenta delle dinamiche tipiche di molti giochi famosi, aggiungendo però un tocco di originalità. Infatti, in questo gioco i partecipanti devono muovere delle tessere su una plancia andando a modificare continuamente il labirinto che dà il nome al gioco, al fine di raccogliere tesori. Si tratta di un gioco molto bello a livello strategico, pensando anche per le famiglie.

Ra

Per chi apprezza invece il mondo dell’Antico Egitto, Ra è una perla rara da non perdere. Questo gioco infatti è un mix di strategia e fortuna, con i giocatori che devono fare offerte su tessere rappresentati alcuni momenti di vita in Egitto o figure importanti come monumenti e faraoni. La gestione delle risorse è fondamentale per vincere.

Spirit Island

Esperienza immersiva e strategica, adatta a chi ama una tipologia cooperativa di gioco, Spirit Island presente alcuni spiriti della natura che devono difendere la loro isola dall’invasione dei coloni. Ogni spirito (ovvero, ogni giocatore) potrà avere abilità specifiche, le quali però dovranno essere messe a disposizione del gruppo di altri giocatori per respingere gli invasori.

Five Tribes

Anche in questo caso parliamo di un avvincente gioco di strategia, ambientato però nel mondo arabo antico. Ci si muove attraverso un’attenta pianificazione delle pedine su una griglia, stando particolarmente attenti anche alle mosse degli avversari. Five Tribes offre varie combinazioni tattiche e, quindi, si propone al pubblico per la sua rigiocabilità. Nonostante possa apparire come un gioco strategico per persone più esperte delle dinamiche, in realtà è anche approcciabile da giocatori meno esperti.

Shadows over Camelot

In questo caso parliamo di un gioco ispirato, come intuibile dal titolo, alla leggenda di Re Artù e ai Cavalieri della Tavola Rotonda. I giocatori, che “vestiranno” proprio i panni dei Cavalieri, dovranno compiere varie missioni per proteggere Camelot. La “svolta” del gioco sta nel fatto che uno dei Cavalieri sia in realtà un traditore. Tale dinamica, quindi, rende tutto molto più intenso e competitivo, oltre a regalare potenziali colpi di scena.

Tigris and Euphrates

Chiudiamo con questo gioco di civilizzazione che offre sfide uniche, un titolo che ha fatto letteralmente da apripista in relazione a giochi più moderni. In Tigris and Euphrates, infatti, i giocatori hanno il compito di costruire e sviluppare civiltà nella Mesopotamia, avendo a disposizione solo 4 diverse risorse e dovendo quindi stare molto attenti al loro bilanciamento. Ovviamente, le dinamiche del gioco prevedono la nascita di competizioni e potenziali conflitti per il controllo dei territori., proponendo meccaniche strategiche che possono fare la differenza. Un vero e proprio classico che, purtroppo, non ha mai realmente ricevuto l’attenzione meritata.