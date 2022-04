I Love You Baby di Jovanotti: significato, testo e video

L’estate si avvicina pian pianino è la nuova canzone di Jovanotti, uscita in radio lo scorso 21 marzo, intitolata “I Love You Baby” potrebbe diventare il tormentone che accompagnerà le nostre giornate al mare e non solo. Contenuta nell’ultimo disco ‘Mediterraneo’, il brano sta acquistando tanta popolarità, grazie anche al talento e alla leggerezza dell’artista, che non ha mancato di deliziare il suo pubblico esibendosi con Neri per caso sul palco di ‘Che tempo che fa‘ andato in onda il 4 aprile.

I Love You Baby, il significato

“I Love You Baby” è stata scritta da Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini, è prodotta nella nuova versione da Sixpm. La canzone si contraddistingue per un mix sonoro che afferisce a vari generi come il rock, blues e il passion del flamenco e rappresenta in pieno l’anima di Jovanotti, sintetizziamo quindi il suo significato in una frase che lo stesso artista ha scritto su Instagram: “Restiamo uniti e facciamo entrare il sole“.

Come nasce questo brano? Lo spiega ancora una volta Jovanotti: l’artista in una recente intervista ha raccontato il divertimento provato nel cucire un nuovo abito ad una canzone che adora e che con un ritmo melodico, leggiadro e spensierato che promette scintille.

I Love You Baby, il testo

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare

Cosa succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare

Senti, c’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco penso subito:

“Non è un incidente”, sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so quanto ami gli animali

Senti quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua, sei vera, uh

Che ti posso toccare, baciare, abbracciare

Amarti e litigare, uoh, oh, oh

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Per sempre e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you baby

I love you baby

I love you baby

I Love You Baby, il video