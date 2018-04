Iniziativa Cinemadays, 15 giorni di cinema a 3 euro

Appare sul sito ufficiale cinemadays.beniculturali.it la nuova iniziativa targata Cinemadays. Dopo il successo riscosso con la promozione in corso dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove 15 giorni di cinema a soli 3 euro. L’iniziativa, valida per tutte le proiezioni, escluse le edizioni speciali e le visioni 3D, sarà in corso in tre periodi diversi: dal dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre.

Con l’obiettivo di riscuotere ampio successo e di coinvolgere le giovani generazioni nel mondo del cinema, il ministro Dario Franceschini afferma: “Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. 15 giorni di cinema a tre euro e una intera settimana ad agosto dedicata alle anteprime. Sono sicuro che anche questa promozione riscontrerà grande successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani”