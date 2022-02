La finale di Champions League si giocherà a Parigi

La finale di Champions League, prevista il 28 maggio 2022, è stata spostata da San Pietroburgo a Parigi

A prendere tale decisione è il Comitato esecutivo dell’Uefa, riunitosi questa mattina a seguito “della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa“. Scelta, quella presa dall’organo competente, come chiara risposta alla guerra in corso tra Ucraina e Russia. Proprio la finalissima, evento mediatico dell’anno, è finanziata da Gazprom, colosso energetico russo nonché uno dei principali sponsor Uefa.

Dunque il match si giocherà allo Stade de France alle ore 21, nel sobborgo parigino di Saint-Denis: la prima volta che la Francia ospita la finale dal 2006.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022

La nota della Uefa

“Il Comitato Esecutivo UEFA ha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa“, reca la nota consultabile sul sito ufficiale. “Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di trasferire la finale della UEFA Men’s Champions League 2021/22 da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21:00 CET – si legge ancora -. La UEFA desidera esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo sostegno personale e il suo impegno nel trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza precedenti. Insieme al governo francese, la UEFA sosterrà pienamente gli sforzi multi-stakeholder per garantire il soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina che affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento“.