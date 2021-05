Marco Mancosu operato di tumore: il post del calciatore del Lecce

Marco Mancosu, calciatore del Lecce, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui a sorpresa ha annunciato di essere stato operato di tumore il 26 marzo scorso. Mancosu aveva saltato diverse partite nel corso del mese di aprile ma non era stato reso noto il reale motivo che aveva determinato il suo stop. Il giocatore è tornato in campo a tempo di record e adesso è pronto a riprendere anche la sua battaglia sul campo dopo aver affrontato quella ben più difficile della malattia. Ecco il post pubblicato da Marco Mancosu poco fa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mancosu (@markixeddu)

Sono parole molto emozionanti quelle affidate ai suoi canali social dal calciatore del Lecce che prima di approdare ai massimi livelli del calcio italiano ha lasciato il segno in tutte le piazze che hanno avuto il piacere di vederlo indossare la maglia della propria squadra. Mancosu ha raccontato di non aver voluto rendere nota la sua malattia e di aver vissuto, ovviamente, momenti molto difficile.

Non si sa se l’intervento dovrà essere integrato con chemio o radioterapia ma quel che è certo è che il giocatore ha deciso di non voler rinunciare a questo ultimo scorcio di campionato in cui il suo Lecce si sta giocando le sue chance per tornare prontamente in massima serie. La speranza, naturalmente, è che il suo ritorno in campo sia segno di una definitiva vittoria contro il tumore e che non ci debbano essere più interruzioni di questo tipo nella sua carriera. In questi minuti il mondo del calcio si sta stringendo tutto intorno al capitano del Lecce che sta ricevendo messaggi di solidarietà da tantissimi colleghi e dalle società in cui ha militato in passato come, per esempio, la Casertana i cui tifosi ancora ricordano piacevolmente il suo gol vittoria in un derby con la Salernitana.