Niccolò Fabi, il dolore per la scomparsa della figlia Olivia

Una tragedia nella tragedia che devastò immancabilmente l’artista e l’ex compagna Shirin Amini, che nonostante il forte dolore hanno trovato la forza di reagire realizzando la Fondazione Parole di Lulù nell’agosto del 2010.

All’epoca Niccolò Fabi commentava con uno straziante post il dramma:

Amici, vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia, Lulùbella per chi l’ha conosciuta e amata, il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell’esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l’ultimo posto in cui desidererò stare. So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull’amore che mai come adesso è l’unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto”.