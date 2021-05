Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il secondo turno dei playoff di Serie C che vedranno le squadre coinvolte affrontarsi tra andata e ritorno. Le prime sfide sono previste per il 30 maggio mentre i return match andranno in scena il 2 giugno.

Il sorteggio ha visto Padova, Alessandria, Sudtirol e Catanzaro come teste di serie e, pertanto, queste squadre avranno la partita di ritorno tra le mura amiche. Non rientra tra le teste di serie l’Avellino che, quindi, giocherà in casa la gara di andata contro il Sudtirol per poi volare in Trentino Alto Adige per provare a portare a casa il passaggio del turno. Ecco gli accoppiamenti di questo secondo turno dei playoff di Serie C:

Feralpisalò – Alessandria

Renate – Padova

Avellino – Sudtirol

Albinoleffe – Catanzaro

Chi supererà questo turno accederà alle semifinali e vedrà il sogno della Serie B avvicinarsi. Sono già stati stabiliti gli accoppiamenti anche per il turno successivo e, in caso dovesse passare il turno, l’Avellino dovrà vedersela con la vincente della sfida tra Feralpisalò e Alessandria.