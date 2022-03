Quanto si può guadagnare con l’app Vinted?

Alzi la mano chi non ha mai sognato di svuotare il proprio guardaroba e ricevere un pagamento per degli indumenti superflui. Vestiti usati o passati di moda tendono infatti ad accumularsi tra le ante degli armadi togliendo spazio ai nuovi acquisti. Per risolvere questo problema sono nati negli anni numerose piattaforme dedicate alla vendita di capi d’abbigliamento. Vinted è una di queste realtà digitali dedicate allo scambio di prodotti, scarpe ed accessori. Fondata nel 2008 è divenuta negli ultimi anni una delle piattaforme più gettonate del momento. In questo articolo scopriremo cos’è, come funziona e come si possono ottenere dei guadagni col suo utilizzo.

Cos’è e come funziona?

Vinted è un’applicazione che rappresenta la soluzione ideale per chi vuole arrotondare lo stipendio o guadagnare un piccolo extra. L’intuizione che ha stimolato la sua fondatrice era l’esigenza di svuotare l’armadio e creare uno spazio virtuale dove esporre i capi d’abbigliamento in esubero. La novità principale è che non ci sono intermediari e per questo la transizione avviene più velocemente rispetto ad alti siti. Per vendere un oggetto basta scattare una foto e condividerla sul catalogo insieme ad alcune informazioni di base. Nello specifico stiamo parlando di una piattaforma di hosting digitale per la vendita o l’acquisto di di indumenti che non prende parte a nessuna transizione. Quando un utente sceglie un vestito effettua il pagamento e Vinted genera un’etichetta per il tracciamento del pacco. Non sono previste commissioni e il costo della spedizione è a carico dell’acquirente.

Come spedire il pacco a destinazione

Vinted ha sottoscritto una partnership con Ups e tutti gli iscritti alla piattaforma possono beneficiare dei servizi offerti da questa società. L’applicazione elabora solo un’etichetta per il tracciamento della spedizione da stampare e applicare sul pacco. Completato l’ordine il venditore ha 5 giorni lavorativi per inviare il tutto all’indirizzo fornito da Vinted. La consegna viene effettuata nel centro Ups più vicino all’indirizzo dell’acquirente e non a domicilio. Nel frattempo il pagamento viene sospeso in attesa dell’arrivo a destinazione del pacco.

Quanto si guadagna con Vinted?

Il saldo ottenuto con una transizione viene depositato sul portafogli digitale del profilo. Per ricevere il pagamento servono due elementi:

Le coordinate di un conto munito di IBAN La conferma di avvenuta ricezione della spedizione

Il venditore deve compilare un questionario e fornire tutte le informazioni utili sul prodotto che intende esporre. Completata questa operazione può caricare la foto nel catalogo e attendere la prima offerta. Gli utenti possono vendere diversi beni di seconda di mano:

Capi d’abbigliamento e accessori

Cosmetici

Prodotti per l’infanzia

Articoli domestici

Accessori tecnologici

Libri

Per vendere più prodotti si possono pianificare delle strategie di follow. Farsi conoscere è uno dei sistemi più efficaci per intercettare la curiosità degli utenti e migliorare il posizionamento della propria vetrina.

Conclusione

Vinted mette a disposizione degli utenti una piattaforma per la compravendita di articoli usati. Ha riscosso un discreto successo per aver scelto di non applicare nessuna commissione sulle transazioni. In questo momento i numeri sembrano darle ragione e sempre più utenti creano un profilo per mettere in vendita i loro beni in esubero.