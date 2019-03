Scuole chiuse Napoli domani, 12 Marzo, per allerta meteo

L’amministrazione comunale di Napoli ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado – compresi gli asili nido – legata all’allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania per «venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche».

Un’allerta, si legge in una nota, molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici soprattutto per la caduta di molti alberi e lo scollamento di diverse guaine di copertura.

“Ormai la gravità degli effetti del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti; denunciamo ancora una volta l’assenza di una politica nazionale di interventi, con previsione anche di risorse umane e di fondi per la messa in sicurezza del territorio italiano”, sottolineano in una nota gli assessori Ciro Borriello, Alessandra Clemente, Raffaele Del Giudice e Anna Maria Palmieri e il presidente della commissione consiliare Marco Gaudini.