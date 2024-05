Squadre italiane in Europa: la situazione a 180’ dalla fine

Quando mancano soltanto 180 minuti alla fine del campionato di calcio di Serie A, ancora non è completa la griglia per le prossime coppe europee. Le finali di Europa League e Conference, in cui sono impegnate rispettivamente Atalanta e Fiorentina, rendono plausibile la partecipazione di più formazioni. Sono diversi i casi, scopriamo in dettaglio le possibili combinazioni.

Atalanta osservata speciale

La Roma e la Lazio dovranno tifare Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Se infatti la Dea dovesse arrivare quinta in campionato e vincere il trofeo continentale, la sesta classificata della Serie A giocherà in Champions League.

Ormai è risaputo che grazie al buon ranking ottenuto dall’Italia, dalla prossima stagione saranno cinque le squadre qualificate per la Champions. Siccome anche chi vince l’Europa League accede alla competizione, se l’Atalanta dovesse terminare quinta in campionato e aggiudicarsi l’Europa League, sarebbe liberato un posto in più.

Le quote sulle scommesse calcistiche vedono però i tedeschi di Alonso favoriti, dunque il successo della Dea non è affatto così scontato. I ragazzi di Gasperini però se la possono giocare con chiunque, come dimostrato dall’incredibile vittoria ad Anfield contro il Liverpool.

Attualmente la Roma è sesta in campionato ma la Lazio ha solo un punto in meno dei giallorossi. I ragazzi di De Rossi appaiono in crisi di forze mentre i biancocelesti in ripresa, dunque ancora nulla è deciso.

Atalanta quarta, niente sesta in Champions

Se la Dea riuscisse ad agganciare il quarto posto in campionato, in nessun caso la sesta approderebbe in Champions, nemmeno vincendo la finale di Dublino. In questa ipotesi, Roma e Lazio sarebbero qualificate per la fase a gironi di Europa League.

Le due formazioni romane, per accedere in Champions, debbono dunque sperare sia nel quinto posto in campionato dell’Atalanta sia nel successo nella finale di Dublino.

La Fiorentina ed il Napoli

Anche il Napoli è tra i diretti interessati ai risultati delle italiane in Europa. Se la Fiorentina trionfasse in Conference, concludendo il campionato in nona posizione, si qualificherebbe in Europa League. Il Napoli, arrivando ottavo, accederebbe invece alla Conference.

Attualmente però gli azzurri occupano il nono posto, staccati di 2 punti dai ragazzi di Italiano, servirebbero pertanto due vittorie nelle ultime due giornate, per sperare di giocare in Europa la prossima stagione.