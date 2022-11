Tipi di prestiti e le loro caratteristiche

I prestiti bancari sono dei finanziamenti che gli istituti di credito o le banche concedono a chi ne fa richiesta e consistono nell’erogazione di un certo importo di denaro, che il richiedente restituirà a rate mensili con una maggiorazione dell’importo, dovuto all’applicazione dei tassi di interesse.

Ogni tipologia di prestito ha delle caratteristiche e delle peculiarità proprie, incluse differenti modalità di garanzia: ne esistono alcuni che richiedono la firma di un garante, altri che invece come garanzia richiedono soltanto lo stipendio. I tipi di finanziamento offerti da istituti finanziari e banche, come ad esempio i prestiti di BPER, sono quindi molti. In questo articolo faremo una panoramica sui principali prestiti presenti sul mercato cercando di comprenderne le differenze.

Differenze tra prestiti

Ci sono tantissimi modi per differenziare i prestiti, il primo, è quello di distinguere i prestiti finalizzati dai prestiti non finalizzati. La prima tipologia, come è facilmente intuibile, ha bisogno di esplicitare con l’istituto di credito lo scopo per cui il prestito viene richiesto, questo comporta un uso vincolato del denaro, che quindi non può essere impiegato per una finalità diversa rispetto a quella dichiarata. Nel secondo caso non c’è l’obbligo di comunicare alla banca il modo in cui il denaro verrà impiegato e la somma erogata potrà essere utilizzata in qualsiasi modo.

La seconda tipologia è quella che fa riferimento ai prestiti con e senza busta paga. In caso di prestito con busta paga il richiedente, in aggiunta alla documentazione classica, dovrà presentare all’istituto di credito anche le ultime due buste paga; queste serviranno come garanzia del prestito, un tipico esempio di questo è la cessione del quinto. Nel tipo di prestito senza busta paga ottenere un prestito richiede forme di garanzia alternative. I prestiti senza busta paga possono essere richiesti da: casalinghe, disoccupati, lavoratori che non hanno regolare contratto, lavoratori autonomi e anche dagli studenti. In questo caso per ottenere il prestito sarà necessaria la firma di un garante, ovvero di una persona che si trova in una situazione di natura patrimoniale favorevole, in grado di compensare il debito al posto del richiedente, qualora ce ne fosse bisogno.

Altre tipologie di prestiti

Ci sono davvero tantissime tipologie di prestito da poter richiedere, in base alle specifiche esigenze che si hanno durante il corso della propria vita. Eccone alcuni esempi:

Prestito bebè: i neo genitori hanno diritto di richiedere un prestito neonato a tasso agevolato fino a 5.000 euro; Prestiti per auto; Prestiti per cerimonia di nozze: concessi a coloro che stanno per sposarsi ma non hanno abbastanza liquidità per organizzare il matrimonio; Prestiti per cattivi pagatori: anche chi risulta essere cattivo pagatore con le dovute garanzie può accedere ad un prestito; Prestiti per pensionati: in questo caso ci si può rivolgere alla banca, chiedendo per esempio la cessione del quinto, ma anche all’INPS o all’INPDAP.

Insomma ce ne sono davvero tantissimi, basta saper riconoscere e scegliere la soluzione che più si adatta al proprio problema.