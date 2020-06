Valentina Peis a Crotone: Data e Programma della serata

La bambina solista al 59° Zecchino d’Oro per la prima volta in Calabria per una serata di musica e festa

Sarà una grande festa per bambini, questa la premessa lanciata dall’Associazione di clown-terapia “Regalerò un Sogno” operante a Crotone. Una serata organizzata da mesi e che si concretizzerà sabato 11 luglio presso il J-Sea Sport Beach. Grande ospite della serata una dolcissima bambina, Valentina Peis, solista al 59° Zecchino d’Oro, che ha 11 anni e viene con la sua famiglia da Taranto. Una passione, quella per la musica, nata sin da piccola.

Valentina si esibirà cantando alcune sue canzoni del repertorio, spaziando tra canzoni per bambini e non. Una serata che vedrà intrattenimenti per i più piccoli dal trucca-bimbi ai palloncini modellabili offerti dai clown. Una serata quindi tutta da vivere e per divertirsi stando insieme ma rispettando in tutto e per tutto le disposizioni anticovid previste dal Governo.