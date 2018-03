4 Ristoranti puntata 13 marzo: Borghese va in Molise

4 Ristoranti il programma di Alessandro Borghese approda per la prima volta in Molise. Il luogo scelto dalla troupe per le riprese della puntata è la città di Campobasso capoluogo molisano. Qualche anno fa anche un ‘altro chef era approdato in Molise con un programma culinario. Si trattava di Chef Rubio che con il suo Unti e Bisunti ci ha mostrato paesi come Jelsi e Campobasso che nel resto d’Italia sono poco conosciuti.

Tornando al programma di Alessandro Borghese, l’appuntamento è per questa sera su Sky uno.Quindi i fan del programma ma soprattutto i molisani, non possono perderselo. Per chi non avesse mai visto una puntata di 4 ristoranti, ogni settimana vengono scelti 4 ristoratori che si sfideranno in una gara, dalla quale uscirà un solo vincitore. Le votazioni riguarderanno la location,il servizio, il menù e il conto. Alla fine però il voto decisivo è quello di Alessandro Borghese che può confermare o ribaltare il giudizio dei ristoratori. Questa sera quindi verrà eletto il miglior ristorante della città di Campobasso. Con il Molise, si concluderà anche l’edizione 2018 di 4 ristoranti. Rispetto alla seconda e terza edizione quest’anno c’è stata una puntata in meno e cioè 9. Addirittura quest’estate dal 1 giugno al 20 luglio c’è stato uno spin-off del programma dal titolo 4 Ristoranti-Estate che ha mantenuto lo stesso numero di spettatori delle 3 precedenti edizioni.

In questa puntata Alessandro Borghese farà conoscere la cucina molisana anche a chi non c’è mai stato. Diciamo che sarà anche una specie di promozione turistica delle bellezze paesaggistiche della regione.

Da questa sera possiamo dire che il Molise esiste e non viene chiamato in causa soltanto quando ci sono catastrofi naturali tipo terremoti. Speriamo che programmi di questo tipo possano far risollevare le sorti di questa regione dalla quale i giovani laureati vanno via. Purtroppo sono costretti ad andare a lavorare fuori regione.