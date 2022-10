Il raggiungimento della laurea è sicuramente un traguardo molto importante e fondamentale, per questo motivo servono dei progetti esclusivi per festeggiare insieme, come per esempio le nostre 5 idee per la tua festa di laurea a Roma. Dopo mesi di studio e impegno quel che ci vuole è proprio una festa coi fiocchi per liberare la mente e per coronare quel sogno così tanto desiderato. Ma vediamo insieme cosa propone la nostra agenzia eventi per le feste di laurea a Roma .

Una festa di laurea in villa

Per festeggiare la tua sospirata laurea cosa c’è di più elegante e raffinato di una festa organizzata in una delle tante ville lussuose di Roma. Tutte hanno arredamenti in stile barocco oppure neoclassico con divani, divanetti, tavoli e sedute oltre all’impianto luci e audio sia all’interno che all’esterno. Si, perché di solito le ville offrono anche la possibilità di eventi all’aperto nei loro giardini esclusivi. E poi, pavimenti importanti e pregiati, rifiniture architettoniche da capogiro, alcune addirittura con affreschi alle pareti e capitelli e modanature, colonne, balaustre. Un insieme davvero superlativo dove progettare quella festa di laurea a cui nessuno rinuncia.

La tua festa di laurea in un casale

Anche il casale come struttura potrebbe diventare l’alternativa migliore. Adatto per qualunque stile e preferenza si presta molto bene nella sua ampiezza e bellezza ad un party da capogiro. I casali presenti sul territorio sono tutti all’altezza della situazione dato che sono stati ristrutturati egregiamente e recentemente. Mostrano un esterno fantastico, ricco di giardini, alberi e grandi vasi fioriti, oltre a tutto l’occorrente per un qualunque tipo di evento festaiolo. Gli interni, curati e perfetti, vantano di solito pavimenti in parquet e travi di legno a soffitto. C’è proprio l’imbarazzo della scelta, perché sono ospitali, accattivanti ed eleganti nel loro modo di porsi.

Una festa di laurea in terrazza

Ecco un’altra idea fantastica per allestire una festa di laurea con vista sulla Città Eterna. Stiamo parlando di terrazze generalmente ubicate all’ultimo piano degli hotel più prestigiosi della Capitale che dispongono di terrazze mozzafiato coperte da gazebi, tettoie sporgenti e con un panorama da cartolina sulla città. Poi lo sguardo si perde all’orizzonte.

Festa di laurea sul bus inglese

La soluzione più caratteristica per la tua festa di laurea è quella di festeggiarla sul bus inglese rosso fiammante che sfreccia per le vie cittadine. A bordo c’è tutto quello che serve per allestire un evento indimenticabile. Oltre all’autista che accompagnerà il festeggiato e i suoi invitati nelle zone più “in” di Roma sono presenti sul mezzo di trasporto diverse postazioni per il buffet e il dj oltre a sedute e tavolini, ma quel che più spicca sono le luci da discoteca che si fanno notare alla sera lungo le strade più affollate di Roma.

Un loft per la tua festa di laurea

Un altro tipo di ambientazione adatta per festeggiare è proprio un loft, quindi un ambiente aperto che ti dà la possibilità di sbizzarrirti con la fantasia e la creatività aggiungendo particolari e decorazioni uniche e personali. Il loft è quella location che non ti aspetti.

Queste sono le nostre 5 idee per la tua festa di laurea a Roma che troverai sul sito insieme a tanti altri dettagli importanti.