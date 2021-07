Alberto Rimedio positivo al Covid: chi farà la telecronaca della finale?

Alberto Rimedio, telecronista Rai impegnato nel racconto delle partite dell’Italia a Euro 2020, è risultato positivo al Covid e non potrà curare la telecronaca della finale contro l’Inghilterra. Chi lo sostituirà? Ecco le possibili soluzioni.

Manca sempre meno all’attesissima sfida di domenica sera tra Italia e Inghilterra in cui si deciderà la vincitrice di Euro 2020. Gli Azzurri stanno preparando la delicata trasferta inglese in quel di Coverciano da dove partiranno a breve alla volta di Londra ma la vigilia di questa importantissima partita in queste ore è stata turbata dalla notizia della positività al Covid-19 di Alberto Rimedio, giornalista Rai e voce narrante delle gesta della Nazionale in questo Europeo.

Rimedio è risultato positivo insieme ad altri due elementi della squadra Rai dedicata al racconto di questa competizione ma, per fortuna, il contagio non sembra aver raggiunto la squadra. Per sicurezza la Nazionale è stata chiusa in una sorta di bolla fino alla partenza per Londra e, pertanto, la rituale conferenza stampa della vigilia si terrà da remoto. Ma chi sostituirà Alberto Rimedio nel racconto di Italia-Inghilterra a Wembley?

Chi farà la telecronaca di Italia-Inghilterra su Rai Uno?

La Rai avrà poco tempo per scegliere il sostituto di Alberto Rimedio per la telecronaca di Italia-Inghilterra che, lo ricordiamo, si disputerà domenica sera a partire dalle ore 21:00. Ovviamente, nell’organico della TV di Stato non mancano i professionisti con un curriculum idoneo a questa sfida ma sul web in queste ore è partita una sorta di petizione popolare affinché il racconto della partita sia affidato al grande Bruno Pizzul.

Naturalmente, non si tratta di una soluzione di facile applicazione poiché Pizzul ha dismesso da diverso tempo i panni del telecronista e, al di là delle difficoltà logistiche legate ai protocolli anti-Covid vigenti, non sarebbe facile per lui riprendere d’improvviso in mano il microfono per raccontare una partita così importante. Di certo la professionalità e l’incredibile esperienza di Bruno Pizzul rappresenta una garanzia ma, purtroppo, probabilmente questa proposta resterà semplicemente il desiderio di qualche nostalgico.

Molto più probabile sarebbe la ”promozione” di Francesco Repice dalla radio alla TV: infatti, lo storico radiocronista di Radio 1 è già al seguito degli Azzurri da tutto l’Europeo e, inoltre, risulta essere una voce molto apprezzata dai tanti amanti del calcio che ancora non rinunciano a seguire le partite alla radio. A livello logistico quella di Repice rappresenterebbe la soluzione più semplice anche se poi, ovviamente, andrebbe trovato un sostituto per la radiocronaca sulla frequenze di Radio 1.