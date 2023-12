Amministrazione dei condomini: l’importanza di avere un professionista alle proprie spalle

I condomini sono luoghi nei quali, spesso e volentieri, nascono discussioni e problematiche di vario genere. Per gestire al meglio queste strutture è necessario affidarsi ad un professionista del settore che sappia occuparsi di tutti gli aspetti a partire da quelli amministrativi fino ad arrivare a questioni fiscali.

L’importanza dei servizi condominiali

Il ruolo dell’amministratore di condominio è particolarmente delicato e richiede grandi competenze. Deve saper gestire l’edificio facendo in modo che tutti i condomini abbiano la cura adeguata e venga rispettato il decoro architettonico. Ci sono normative comunali e regolamenti condominiali, decisi dall’assemblea, che regolano la vita all’interno dell’edificio in tutti gli spazi comuni come il cortile, le scale, l’eventuale giardino, l’utilizzo dell’ascensore e del cancello elettrico e di quant’altro viene condiviso.

L’amministratore deve fare in modo che vengano rispettati, che tutto funzioni correttamente tutelando i diritti di tutti. Occuparsi dell’amministrazione condomini significa anche e soprattutto prevenire e gestire eventuali dispute tra i vari proprietari. Le discussioni possono nascere per qualsiasi genere di situazione legata, ad esempio, alla gestione della raccolta differenziata negli appositi contenitori oppure per un non corretto utilizzo dell’ascensore.

Poi ci sono le classiche discussioni che possono essere frutto di un problema tecnico e strutturale come, ad, esempio le problematiche di infiltrazioni nelle pareti o la necessità di manutenzioni straordinarie. Un buon amministratore deve quindi saper gestire al meglio tali situazioni e riportare pace e tranquillità tenendo conto di quanto previsto dalle leggi e dal regolamento condominiale.

I tanti altri servizi dell’amministrazione condominiale

Occuparsi dell’amministrazione di un condominio significa non solo fare in modo che tutti i condomini rispettino il decoro architettonico e mettere pace nelle varie questioni che possono nascere ma anche saper offrire ulteriori servizi altrettanto importanti. Occorre occuparsi di questioni fiscali gestendo le varie tassazioni previste in ambito comunale e nazionale.

Bisogna riscuotere la quota mensile che ogni condomino deve versare per fare in modo che possano essere svolte le attività di manutenzione ordinaria come la pulizia degli spazi comuni, le cure da deputare agli spazi verdi e gli interventi di manutenzione straordinaria. Insomma, ci sono tante questioni per cui è importante affidarsi ad una società specializzata che sappia garantire professionalità e trasparenza come nel caso di CB Amministrazioni.

È uno studio che da oltre 30 anni opera sul territorio di Torino e di Milano mettendo a disposizione professionisti in grado di garantire la massima trasparenza per quanto riguarda i conti, il saper effettuare tempestivamente gli interventi necessari per preservare la sicurezza dei fabbricati e il decoro architettonico. Tutto questo è basato su un rapporto diretto con i condomini e un monitoraggio costante, proponendo le dovute verifiche dei versamenti condominiali, con eventuale azione di recupero sfruttando appositi sistemi informatici.

L’amministrazione condominiale è materia complessa anche perché definita dal Codice Civile e da tutte quelle normative che ne fanno riferimento. Per cui meglio affidarsi a professionisti di comprovata esperienza.



Svolgere un servizio di amministrazione di condomini è complesso per le tante esigenze che nascono all’interno di questi spazi condivisi. Occorre effettuare una costante supervisione dello stato in cui si trova l’edificio, prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, occuparsi della gestione della contabilità e di tutte le questioni di natura fiscale e amministrativa. In parole povere occorre affidarsi a uno studio specializzato come CB Amministrazioni.