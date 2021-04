Andrea Zenga: Età, Altezza, Lavoro, Fidanzata e Instagram

Andrea Zenga, figlio del noto portiere, è diventato un personaggio noto grazie alla sua partecipazione al GF Vip e alla sua relazione con la fidanzata Rosalinda Cannavò. Ecco tutto su si lui.

Nonostante la passione, Andrea Zenga, 28 anni a settembre, non ha sfondato nel mondo del calcio come il padre ma ha comunque trovato il modo di diventare famoso. Di recente le cronache rosa si sono a lungo occupate di lui e del suo amore per Rosalinda Cannavò, attrice conosciuta nell’ambito dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in cui i due erano entrambi concorrenti.

Nella vita attualmente Andrea Zenga fa un lavoro abbastanza lontano dal mondo dello spettacolo ma, come da lui stesso ammesso, il sogno è quello di poter entrare a far parte a pieno titolo del mondo della televisione. Andiamo insieme a scoprire qualche cosa in più sulla situazione professionale e sentimentale del figlio del grande Walter Zenga.

Che lavoro fa Andrea Zenga?

Andrea Zenga è un agente immobiliare e, parallelamente a questa attività, lavora come modello per alcuni brand di abbigliamento. In un’intervista rilasciata di recente ha raccontato di non aver voluto ancora lasciare il suo lavoro ma, ovviamente, il sogno è quello di dare continuità al successo ottenuto grazie al Grande Fratello Vip. Una delle ambizioni professionali di Andrea Zenga sarebbe quella di poter essere un giorno lavorare in televisione come opinionista sportivo.

Chi è la fidanzata di Andrea Zenga?

La fidanzata di Andrea Zenga è Rosalinda Cannavò, attrice conosciuto anche con il nome d’arte di Adua Del Vesco. Come detto, il loro amore è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora è divenuto sempre di più oggetto dell’attenzione dei social e delle riviste di gossip che seguono con tanta attenzione le loro vicende personali.

Andrea Zenga su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Andrea Zenga conta 571.000 followers con più di 225 post pubblicati. La notorietà derivante dall’esperienza lo ha sicuramente aiutato a raggiungere un maggiore seguito anche sui social che il ragazzo usa anche per delle dirette in cui si mostra mentre si allena con il suo personal trainer. Andrea Zenga è molto attento alla sua forma fisica (1,80 m di altezza per 70 kg di peso) e ama mostrarlo al suo pubblico su Instagram.