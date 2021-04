Anna Ceroli: morte, incidente e foto della sorella di Asia Argento

Anna Ceroli era la sorella di Asia Argento e morì in un tragico incidente stradale il 29 settembre 1994 quando aveva appena ventidue anni. Anna e Asia avevano in comune solamente la madre, Daria Nicolodi, ma erano estremamente legate e, quindi, la morte della sorella maggiore rappresentò per l’attrice un momento molto duro da superare.

Il giorno dell’incidente Asia Argento aveva appena diciannove anni e probabilmente era ancora troppo giovane per gestire un dolore tanto forte da causarle un lungo periodo di depressione e sofferenza. In ricordo di Anna Ceroli, Asia Argento diede alla figlia il nome di Anna Lou e alla sorella fu dedicato il film Scarlet Diva uscito nel 2000.

Chi era Anna Ceroli?

Anna Ceroli era la figlia di Daria Nicolodi e lo scultore Mario Ceroli. Era nata nel 1972, appena tre anni prima di Asia Argento e, anche per questo motivo, il rapporto tra le due è stato molto stretto fin dall’infanzia. Anna Ceroli, come dettò, morì il 19 settembre del 1994 quando con il suo motorino fu coinvolta in un gravissimo incidente stradale che le fu fatale.

Di recente Asia Argento è tornato a parlare della sorella anche grazie all’autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio in cui l’attrice ha ripercorso le esperienze significative della sua tormentata esistenza e, ovviamente, ha parlato anche della scomparsa di Anna Ceroli. A cementare il rapporto tra le due sorelle probabilmente è stata anche la necessità di gestire un rapporto con la madre che, stando ai racconti dell’attrice, non è stato facile per nessuna delle due.

Di recente Asia Argento ha così raccontato il momento della scomparsa della sorella: ”Avevo appena compiuto 19 anni. E’ una cosa che ancora oggi io fatico a comprendere ed accettare, ci ho lavorato tantissimo in analisi, meditazione e preghiere. Una vita di una persona che aveva sofferta così tanto: prima l’anoressia poi era stata mandata via da mia madre. Era una persona che soffriva molto, ma speravo si rimettesse, ma vederla strappata via da un incidente stradale è stata una cosa inimmaginabile”.