Annamaria Franzoni Oggi: età e figli (2021)

Annamaria Franzoni, oggi in libertà, si è rifatta una nuova vita. Ripercorriamo la terribile storia dell’omicidio di Cogne e l’esito dei processi giudiziari aperti a suo carico

I fatti successi il 30 Gennaio 2002 a Cogne, piccolo paese della Valle d’Aosta, hanno per anni scandalizzato l’opinione pubblica italiana. Annamaria Franzoni, all’epoca giovane madre, chiama il 118 perchè suo figlio di tre anni giaceva senza vita. La madre ha sempre detto di non ricordare cosa fosse successo al figlio, ma la sua amnesia non ha mai convinto fino in fondo tutti, spaccando a metà l’opinione pubblica. Il tribunale, però, accertò in maniera definitiva che la Franzoni avesse ucciso il suo figlio Samuele poichè non smetteva di piangere.

L’efferato delitto rimase per mesi e mesi su tutti i giornali, una vera e propria storia da fascia dark successa a pochi chilometri da Aosta. Dopo differenti processi, nel 2008 la Franzoni è stata dichiarata colpevole e condannata a scontare 16 anni di carcere. Ha quindi passato sei anni nel carcere di Bologna e poi posta agli arresti domiciliari per cinque anni. Così, nel 2019, Annamaria Franzoni ha finito di scontare la sua pena con qualche anno di anticipo.

Annamaria Franzoni oggi: i suoi due figli e le polemiche sulla casa

La Franzoni ha vissuto per un periodo sull’appennino bolognese, per trasferirsi definitivamente a Monteacuto Vallese, una frazione di San Benedetto Val di Sambro. Una scelta forte che l’ha separata da tutte le sue conoscenze. Dopo aver lavorato in una cooperativa, vive con i suoi due figli, Davide e Gioele, l’ultimo nato dopo la morte di Samuele.

Non si placano, invece, le polemiche sulla vecchia villetta a Cogne, messa da poco all’asta giudiziaria per ripagare i debiti contratti con il suo avvocato. Una triste storia di cui sono stati sviscerati tutti i particolari, ma l’orrore rimane ancora nelle menti di molti.