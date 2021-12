Arredare casa con l’arte: come fare?

Lo stile di arredamento contemporaneo è estremamente affascinante. La rottura dell’ordine tradizionale e delle convenzioni può rendere la vostra abitazione funzionale e unica. Non serve però essere dei collezionisti ed esporre opere costose in casa: è solo necessario avere abbastanza occhio per il design giusto e possedere i complementi d’arredamento adatti

Molti saranno stati ospiti, almeno una volta, a casa di amici o parenti che hanno un particolare gusto per l’arte e per il design. La prima cosa che si nota è il senso di armonia che l’arredamento contemporaneo sprigiona. Il nostro occhio è infatti abituato a carpire ogni piccolo dettaglio, anche quelli che – a prima vista – non abbiamo notato consciamente.

Riprodurre un arredamento artistico in casa propria non è assolutamente difficile: basta ascoltare i consigli giusti, avere manufatti artistici adatti e seguire il proprio istinto per il design. Non è neanche necessario preventivare un budget particolarmente alto: tutti i materiali e i complementi di arredo sono spesso disponibili a prezzi molto irrisori.

Riproduzioni di ottima qualità sono in vendita presso store online ed e-commerce: fotomurali, stampe su tela e riproduzioni su altri supporti sono a portata di click. Ecco, quindi, alcuni consigli per arredare utilizzando opere d’arte e design contemporaneo.

Decorare le pareti con fotomurali

Per trasformare la propria casa in una galleria d’arte è necessario curare ogni piccolo dettaglio o particolare. Per accogliere le riproduzioni di opere d’arte o dipinti originali c’è bisogno di uno sfondo non banale. Non basta, infatti, una parete bianca appena imbiancata, ma c’è bisogno di un pattern fresco e originale che possa segnalare a prima vista l’unicità della casa.

Ci vengono incontro i fotomurali, ovvero un particolare tipo di carta da parati con stampe in alta definizione. Scegliendo un motivo astratto o stilizzato, si avrà un ottimo punto di partenza per far risaltare le opere d’arte e per dare alla casa un look molto contemporaneo.

I pattern acquistabili su e-commerce specializzati sono dei più vari: forme geometriche, architettoniche, marine, floreali e molto altro. È possibile avere un’idea della varietà dell’offerta visitando il sito di Photowall,

fra i più forniti al momento (https://www.photowall.com/it/fotomurale/arte-e-design/motivi).

I fotomurali vi eviteranno anche di ritinteggiare il muro: basterà applicare un consistente strato di colla per carta da parati e applicare i fogli. Non ci sarà bisogno dell’assistenza di un imbianchino: si può incollare autonomamente alle pareti di casa. Saranno necessari solo pochi minuti per un effetto assolutamente duraturo.

Creare spazi con composizioni artistiche

Le opere d’arte o le relative riproduzioni non dovrebbero essere utilizzate per riempire spazi vuoti, ma per crearli. Il segreto è far girare il resto dell’arredamento e dei vuoti intorno all’opera d’arte. Il dipinto o la scultura, infatti, hanno bisogno di una cornice idonea: più questa sarà minimalista e più il risultato sarà eccellente.

Le opere d’arte da ospitare in casa andrebbero poi scelte secondo tre criteri: palette di colori, contenuto e periodo storico. Il criterio dei colori è abbastanza intuitivo: i cromatismi della riproduzione o del dipinto non dovrebbero andare in contrasto con i toni dominanti della casa. Si rischierebbe, infatti, di creare un effetto ottico spiacevole.

Anche il contenuto dell’opera dovrebbe abbinarsi idealmente alla filosofia con cui è stata arredata la casa. Se si sceglie un design minimal e contemporaneo, non si può abbinare un’opera pittorica velata di realismo. Non dobbiamo pensare alla rilevanza storica dell’autore per impressionare i nostri ospiti: l’importante è che il dipinto ci piaccia e segua il design dei mobili e dei complementi di arredamento.

L’ultimo criterio richiama anche il precedente: c’è bisogno di omogeneità nella scelta del periodo storico delle opere. Non possiamo affiancare un dipinto cubista a un Caravaggio. La casa deve essere arredata proprio come una galleria d’arte: dovrebbe essere quanto più possibile monotematica con sporadiche variazioni sul tema.

Tuttavia se si vuol spaziare nel tempo è importante seguire un criterio cronologico, esattamente come farebbe un museo nell’organizzare un’esposizione al pubblico.