Assicurazione sanitaria privata: perché sottoscriverla?

Un’assicurazione sanitaria privata è una polizza assicurativa per la quale nel nostro Paese non è prevista l’obbligatorietà. Negli ultimi anni, però, sono sempre di più coloro che sottoscrivono questo particolare contratto assicurativo ed è per questo motivo che le compagnie assicurative propongono sempre più comunemente specifici prodotti modulabili a seconda delle esigenze dei loro clienti.

Le motivazioni che stanno dietro alla crescita di interesse verso questo tipo di polizza vanno ricercate nel fatto che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, pur offrendo una copertura sanitaria molto estesa (soprattutto se la confrontiamo con quella offerta da altri Paesi), non è in grado di garantire ai cittadini la gratuità di tutte le prestazioni sanitarie.

Ecco che un’assicurazione sanitaria privata su misura può rappresentare una soluzione interessante per ottenere una copertura economica per tutte quelle prestazioni sanitarie relative a diagnosi, terapie e periodi di degenza che non sono garantite dalla Sanità Pubblica.

Si deve infatti ricordare che alcuni interventi sanitari possono risultare particolarmente onerosi, in particolar modo nel caso di malattie che prevedono un percorso di cura piuttosto lungo.

Vale la pena precisare che un’assicurazione privata completa non deve essere confusa con le polizze sanitarie che vengono stipulate per un periodo predeterminato quando ci si reca in Paesi esteri in cui il costo delle prestazioni è elevatissimo.

Salute: prevenire è meglio che curare

Quando si discute a proposito della salute è necessario ricordare l’importanza della prevenzione. Com’è noto, infatti, oltrepassati certi limiti anagrafici le linee guida della prevenzione raccomandano periodici controlli medici dato che il rischio di molte patologie aumenta con l’età.

Sono a tutti note, per esempio, le campagne di prevenzione previste dalle ASL (in particolare per il tumore al seno e per il tumore al colon-retto) e quelle raccomandate da associazioni di medici o da istituti per la lotta a determinate malattie, come le malattie cardiovascolari.

L’importanza della prevenzione sta nel fatto che, in molti casi, una diagnosi precoce può risultare decisiva nella lotta a una patologia.

Ovviamente è necessario che ai periodici controlli medici sia associato uno stile di vita corretto. Idealmente tutti dovrebbero preoccuparsi di alimentarsi in modo corretto e di fare una attività fisica costante, un binomio fondamentale per ridurre il rischio di problematiche e malattie di vario tipo.

Come funziona nella pratica un’assicurazione sanitaria privata integrativa?

Un’assicurazione sanitaria privata è generalmente strutturata in modo che il cliente possa personalizzarla a seconda delle sue specifiche esigenze. Queste polizze, infatti, prevedono tutta una serie di coperture e il cliente ha la facoltà di sceglierle tutte oppure di sottoscriverne solo alcune, quelle che ritiene più necessarie.

Per semplicità espositiva si possono suddividere i servizi offerti da una polizza sanitaria in tre tipologie:

servizi di prevenzione (check-up periodici con specialisti in diversi ambiti: cardiologi, ginecologi, dermatologi ecc.);

(check-up periodici con specialisti in diversi ambiti: cardiologi, ginecologi, dermatologi ecc.); servizi relativi allo stile di vita (consulenze con dietologi, psicologi, esami clinici e strumentali ecc.);

(consulenze con dietologi, psicologi, esami clinici e strumentali ecc.); servizi relativi a cure e assistenza in caso di malattia o infortunio.

Come si vede, si tratta di una copertura a 360 gradi che, affiancandosi alla copertura garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, può offrire una notevole serenità per quanto riguarda gli aspetti di salute e benessere.

Un’assicurazione sanitaria privata può riguardare un singolo soggetto oppure più membri del nucleo familiare (coniuge e/o figli), va da sé che il premio della polizza è strettamente legato al numero e al tipo di coperture previste.