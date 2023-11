Atenei online, iscritti quadruplicati in 10 anni: il report Anvur

Fin dalla loro nascita, le università telematiche sono state accolte favorevolmente, ma negli ultimi anni hanno visto una vera impennata nel numero dei loro iscritti. Nel seguente articolo verrà approfondita proprio questa tendenza.

I dati del report ANVUR

Secondo quanto riportato in un recente report di ANVUR, negli ultimi dieci anni l’offerta formativa delle università online si è arricchita tantissimo e ciò ha portato a contare ben 220.000 nuovi immatricolati in tutta Italia, mentre in precedenza erano circa 40.000. Grazie al contributo di questi atenei, il numero di studenti universitari totali italiani è arrivato a lambire i 2 milioni tra 2020 e 2021. Inoltre, quasi il 10% dei laureati ottiene il proprio titolo di studio frequentando università digitali, mentre solo dieci anni fa la percentuale era pari all’1,7%. Non solo: il 45% degli iscritti a corsi di laurea online proviene da periodi di studio presso atenei fisici, e circa il 60% dei diplomi di laurea rilasciati online vengono conseguiti da studenti di 28 anni o più.

In rete è possibile trovare un elenco delle università telematiche riconosciute dal MIUR, che ad oggi sono 11 in Italia. Queste sono le migliori a cui affidarsi, dal momento che le università riconosciute dal Ministero rappresentano un’ottima garanzia di qualità nell’insegnamento e nella preparazione degli studenti. Il MIUR, infatti, effettua una rigorosa valutazione delle attività accademiche e della struttura organizzativa dell’università, garantendo che gli studenti ricevano un livello di istruzione adeguato. Inoltre, le lauree rilasciate da università online riconosciute dal MIUR sono riconosciute in Italia e in molti altri paesi stranieri, offrendo maggiori opportunità lavorative per chi decide di intraprendere una carriera internazionale.

I vantaggi delle università online

Oltre alla ricca proposta accademica e alla possibilità di laurearsi in quasi tutte le facoltà, le università telematiche presentano numerosi altri vantaggi.

Innanzitutto, quello online è uno studio flessibile, in quanto le dispense e le videolezioni sono disponibili giorno e notte, aspetto che lo rende particolarmente apprezzabile per chi lavora. In secondo luogo, non esiste un vero e proprio anno accademico perché ci si può iscrivere a un ateneo digitale in ogni momento dell’anno.

Inoltre, molti istituti permettono di scegliere se sostenere gli esami in rete o presso una delle sedi nel territorio e, nel caso si fossero sostenuti esami di altri corsi di laurea, i relativi crediti universitari potrebbero essere convertiti e riconosciuti. Infine, è sempre disponibile il servizio di assistenza tramite tutor ed è possibile interagire con i professori con chat e video call. Infine, le università online spesso offrono anche la possibilità di frequentare corsi di studio personalizzati, che seguono i ritmi e gli interessi degli studenti.

Appare evidente, dunque, che le università online rappresentano una grande opportunità per chi vuole ottenere un diploma o una laurea, ma non ha il tempo o le possibilità di frequentare un’università tradizionale.