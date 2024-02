Aumento del Prezzo delle Sigarette del 2 febbraio 2024

Aumenta ancora il prezzo delle sigarette. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia per le Dogane e i Monopoli, dal 2 febbraio 2024 aumenti medi di 0,30 centesimi su molti marchi

Domani, 2 febbraio 2024, scatterà l’aumento del prezzo delle sigarette. L’aumento, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, si applica a tutti i tipi di sigarette, sia quelle classiche che quelle elettroniche. L’aumento del prezzo varia a seconda del marchio e del tipo di sigaretta. In media, un pacchetto di sigarette da 20 costerà circa 0,30 centesimi in più.

L’elenco completo del nuovo listino prezzi in vigore dal 2 febbraio 2024 è stato pubblicato anche dalla Federazione dei Tabaccai che dal prossimo 2 febbraio annuncia aumenti dei prezzi di non poco conto. Ecco, di seguito, qualche esempio:

Heets e Terea a 5,50 €

Marlboro gold ks 6,20 €

Merit ssl 6,00 €

Chesterfield blue 5,30 €

Merit blu 100’s 6,00 €

Marlboro mix 6,00 €

Merit bianca ks 6,00 €

Marlboro ks 6,20 €

A pubblicare i dati degli aumenti di tutti i prodotti ci ha pensato la FIT – Federazione Italiana Tabaccai che ha pubblicato il nuovo listino prezzi in vigore dal 2 febbraio 2024 su tantissimi prodotti da fumo.

Aumenti in vista, quindi, per tutti i prodotti da fumo e non solo per sigarette e trinciati ma anche per tutte le sigarette utilizzabili con dispositivi elettronici come le sigarette tipicamente utilizzabili con prodotti, per esempio, della linea Iqos.

L’aumento del prezzo delle sigarette in vigore dal 2024 non farà certo piacere a moltissimi italiani. Per molti, infatti, rappresenta soltanto un modo per favorire gli incassi dei monopoli senza apportare alcun vantaggio in termini di persone che rinunciano alla possibilità di fumare.

In ogni caso occorrerà trovare il modo di farci i conti e di affrontare tutti gli aumenti previsti dall’Agenzia per le Dogane e i Monopoli.