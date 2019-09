Biagio Conte raggiunge il Parlamento Europeo, la sua lettera all’Europa

E così dopo più di 65 giorni di cammino, Biagio Conte, il frate laico palermitano ha raggiunto il Parlamento Europeo di Strasburgo. Biagio era partito da Palermo nel mese di luglio con un obiettivo ben preciso: consegnare una lettera alle massime autorità dell’unione affinché venga preso un provvedimento per i migranti. Ed in effetti è riuscito nel suo intento; Frate Biagio ha consegnato la sua lettera al presidente David Sassoli.

La lettera “urgente”

Così dunque si legge nella lettera scritta da Fratel Biagio:

“Pace e Speranza a voi tutte autorità, eletti e responsabili di questo Parlamento Europeo chiamati a svolgere un prezioso operato per il benessere della società e per i tanti bisogni dei cittadini. Portate avanti questo impegno con coerenza nella pace, nella verità e nella giustizia, siete chiamati a costruire un mondo migliore per il benessere di tutta l’umanità. Carissime autorità e noi tutti insieme dobbiamo impegnarci per contribuire e rafforzare sempre più l’Unione Europea soprattutto nella solidarietà, nell’ospitalità e nell’accoglienza. Una giusta e stabile società non può lasciare indietro i più deboli; è nostro dovere soccorrere chi si trova in difficoltà, attenzione! ogni autorità e ogni cittadino ha il dovere di soccorrere e di aiutare il suo simile “prossimo”. Ogni uomo e donna è da rispettare, ha diritto di mangiare, di una casa, di un lavoro, vale per ogni emarginato, emigrante, immigrato, profugo. Dobbiamo comprendere che tutti loro sono frutto e parte di questa società, per questo è nostro dovere soccorrerli, aiutarli e rialzarli dalle loro sofferenze. Stiamo molto attenti perché una società che lascia indietro i più deboli non può essere una giusta e corretta società, prima o poi rischia la destabilizzazione, la crisi, il crollo. Ecco il motivo perché il mondo è fortemente in crisi ed è ad un bivio, per questo deve essere urgente il nostro impegno, operato aprendo il nostro cuore, porgendogli così la mano e aiutarlo. Ogni essere umano è nostro dovere aiutarlo senza fare distinzioni di colore, di nazione, di religione, di chi crede e di chi non crede, Attenzione che l’indifferenza emargina, uccide chiudere la porta produce maggiore povertà, disagio, violenza, destabilizzazione, ingiustizie e guerre. Invece L’accoglienza è integrazione, senza accoglienza non può esserci integrazione. La vera integrazione inizia dal sentirsi accolto ed amato poi, viene la formazione orale e la pratica. Ecco che dobbiamo dare loro la lenza per pescare, lo strumento per lavorare, solo così si potrà donare l’aiuto e la vera dignità alla persona umana. Si scopre che le varie cause e problematiche sociali di oggi hanno tutte un unico bisogno: ridare dignità e speranza ad ogni persona umana. Attenzione se non doniamo dignità e speranza non potrà mai esserci una giusta e corretta società. Ecco che abbiamo tutti il dovere di non alzare barriere, ancor peggio muri, noi non siamo fatti per dividere, separare le nazioni ma per unire. Apriamo al più presto il nostro cuore ad ogni persona umana, è tempo di ricostruire e di non calpestare più la verità, la vita, l’ambiente, i veri diritti umani, i veri valori, la vera pace e la vera speranza. Carissima e amata Unione Europea ricordiamoci che la storia ci insegna che siamo frutto di tanti popoli’; non possiamo permettere che vinca il male, l’ingiustizia ma rispondiamo al male con il bene, la giustizia mettendo in pratica al più presto la solidarietà nell’ospitalità.

Grazie per avermi dato la possibilità di essere voce di chi non ha più speranza. Il Buon Dio benedica il vostro operato. Buona missione perché tutti abbiamo una missione da compiere per il bene di tutta l’umanità. Siete stati eletti, chiamati a governare questa sofferta Unione Europea Coraggio ce la faremo.

Grazie e buon lavoro e buona Missione.

Ogni uomo e ogni donna è nostro fratello e nostra sorella.

pace e speranza

fratel Biagio

piccolo servo inutile

p.s. Consegnato nelle mani del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e di tanti altri esponenti politici”.

Il messaggio del Presidente Sassoli

Al suo arrivo, Fratel Biagio ha consegnato la lettera al presidente David Sassoli il quale tramite la sua pagina Facebook ha così scritto: “Da quattro anni Fratel Biagio Conte attraversa a piedi l’Europa predicando solidarietà, rispetto ed eguaglianza. L’ho ricevuto volentieri a Strasburgo. Ognuno ha una propria specifica missione, ma abbiamo tutti anche una missione comune: costruire un mondo migliore”.