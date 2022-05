Bitcoin: Paypal sempre più gettonato per la compravendita della crypto

Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta e scambiata al mondo; ormai è possibile acquistare questa valuta digitale su moltissime differenti piattaforme online, attraverso l’utilizzo di diverse modalità di pagamento.

Acquistare Bitcoin è facile, accessibile a tutti e veloce: ormai da qualche tempo è possibile farlo non solo con carte di credito o prepagate, ma è stata introdotta una nuova modalità di pagamento: Paypal. Per chi ancora non lo conoscesse, Paypal è un sistema di pagamento sicuro e affidabile, che viene utilizzato da anni per gli acquisti online.

Bitcoin e Paypal: la sicurezza del pagamento

Quando ci si approccia al trading online e alla compravendita di criptovalute è bene ricercare un sistema di pagamento affidabile. Proprio per questo motivo, acquistare bitcoin con Paypal è la soluzione migliore, in quanto consente di avvicinarsi in sicurezza e tranquillità al mondo delle valute digitali.

Per acquistare e vendere in modo sicuro Bitcoin è consigliato selezionare una piattaforma di trading sicura ed affidabile; è quindi importante selezionare un broker che sia autorizzato e vigilato da organi di vigilanza nazionali e internazionali e che fornisca alcune garanzie di sicurezza aggiuntive nelle modalità di pagamento e trasferimento denaro.

Per questo motivo alcune piattaforme di trading online hanno introdotto la possibilità di trasferire denaro per acquistare Bitcoin utilizzando Paypal; si tratta di un sistema di pagamento ormai utilizzato da molti anni a livello mondiale, per acquistare online prodotti e servizi senza dover fornire informazioni in merito alla propria carta di credito direttamente al sito su cui si sta eseguendo la compravendita.

Paypal: un sistema di pagamento utilizzato da oltre 250 milioni di persone

Il numero di persone nel mondo che utilizzano Paypal, oltre 250 milioni, fa capire quanto questa modalità di pagamento sia ormai consolidata, affidabile e sicura. Si tratta di un servizio di pagamento che permette di pagare beni e servizi in modo molto rapido, garantendo una sicurezza elevatissima, in quanto non richiede l’inserimento dei dati della carta di credito direttamente nel sito in cui si sta facendo l’acquisto. I dati finanziari sono al sicuro all’interno del sito di Paypal, che non trasmette mai tali informazioni a siti terzi.

Per questi motivi acquistare Bitcoin con l’uso di Paypal eleva moltissimo il grado di sicurezza, garantendo di poter fare trading della crypto più famosa al mondo in totale sicurezza e tranquillità.

I migliori broker online che accettano Paypal per la compravendita Bitcoin

Aumentano sempre di più le piattaforme di trading online su cui è possibile acquistare e vendere Bitcoin utilizzando Paypal. Tra queste, i migliori broker online che si possono elencare sono:

XTB,

eToro;

IC Markets.

XTB: il broker online con esperienza pluridecennale

XTB è una piattaforma di trading online che ha introdotto la possibilità di pagare anche con Paypal, elevando ancora di più il grado di sicurezza di fare trading presso questa piattaforma. XTB permette l’accesso a oltre 5000 differenti mercati, tra cui anche le criptovalute e ovviamente Bitcoin.

Uno dei punti di forza di questo broker è la possibilità di utilizzare una piattaforma di trading web (xStation) molto intuitiva e veloce nell’esecuzione.

eToro: il social network anche per Bitcoin

Anche eToro, la piattaforma di trading più famosa al mondo, consente la possibilità di pagare con Paypal. Si tratta di una piattaforma che offre moltissimi prodotti finanziari, tra cui Bitcoin, su di una piattaforma molto semplice da utilizzare sia sul pc che su app.

eToro permette di acquistare e vendere Bitcoin utilizzando il copy trader; cioè una strategia che permette di copiare le scelte di investimento dei trader più esperti.

IC Market: acquistare con PayPal con bassissimi spread

IC Market è un broker online molto conosciuto ed apprezzato in quanto offre degli spread sulle transazioni tra i più bassi del mercato.

Dopo l’introduzione della possibilità di pagare con Paypal, acquistare Bitcoin con IC Market, permette di elevare moltissimo la sicurezza, garantendo bassi costi di transazione.