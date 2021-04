Bonus INPS 2021 per lavoratori stagionali e lavoratori del mondo del turismo penalizzati dalla pandemia: tutto pronto per le domande

In arrivo un nuovo bonus, del valore di 2.400 euro, per tutti i lavoratori stagionali e comunque appartenenti al settore del turismo. Non dovranno presentare domanda i lavoratori già destinatari del primo bonus derivante dal Decreto Ristori ma dovranno compilare la modulistica predisposta dall’INPS tutti coloro che, pur non avendo ricevuto il precedente bonus per mancanza dei requisiti, hanno nel frattempo cambiato la loro posizione e possono ora essere annoverati tra i beneficiari del bonus.

Il primo aspetto da considerare è legato ai requisiti che danno accesso al bonus. Possono ottenere il bonus 2021:

lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo.

Il bonus INPS 2021 prevede l’erogazione di un importo pari a 2.400 € per tutti coloro che risultavano già destinatari del bonus derivante dal Decreto Ristori.