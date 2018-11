Arriva BRICKMANIA a Napoli, a Palazzo Fondi e i famosi mattoncini, tanto amati da i bambini, sin dalla più tenera età, arrivano dalla collezione di Wilmer Archiutti che li custodisce da più di 40 anni facendo della sua passione una vera e propria società, la LAB ( Literally Addicted to Bricks).

Grazie al suo contributo è stato possibile organizzare la mostra a Napoli, che aperta il 13 Ottobre 2018 durerà fino al 27 Gennaio 2019 e ospita esponendo tanti modelli da non perdere, a partire da quelli meravigliosi dedicati alla saga di STAR WARS, i protagonisti dell’iniziativa, con a seguire modellini di pirati, alcuni dedicati allo sport e una grande opera dedicata a Totò.

I famosi e piccoli mattoncini sono l’ossessione di mamme e bambini. Accattivanti e coloratissimi, occupano ogni angolo della casa, rendendo reale ogni fantasia.

Più di un milione di Lego e oltre 200 mila minifigure sono dedicati all’universo STAR WARS (tantissimi particolari di quel mondo di guerrieri, realizzato in ogni dettaglio). Tra essi alcuni riproducono alcune scene celebri, tra cui si trova il Diorama della Battaglia di Endor, la Battaglia di Geonosis.

Per quanto riguarda i pirati, troviamo il grande Diorama con 100 mila lego ad ambientazione marittima e altre 200 minifigure.

Per non parlare delle opere dedicate, nella sezione sport, alla Formula 1: una vera e propria curva sagomata che tutti gli appassionati e gli sportivi possono ammirare con fierezza. Infine e solo per la mostra di Napoli, immancabile il tributo ad una delle icone della città, in esposizione un grande ritratto di Totò, realizzato con i Lego e regalato alla città a fine mostra.

Ma non finisce qui BRICKMANIA.Un’altra area è dedicata ad una metropoli in miniatura, la città “City and Fun”, tra palazzi storici e vicoli si possono trovare supereroi e scene di vita quotidiana, quali un colpo in banca, una festa privata, un Apple store.

Inoltre, è presente una fantastica area giochi con attività creative e spazi di gioco libero, dove grandi e piccini si possono divertire a creare con i mattoncini Lego.

Luogo: Palazzo Fondi, Via Medina 24

Durata: dal 13 Ottobre 2018 al 27 Gennaio 2019

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00)

Sabato e Domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00)