Caffe Barbera, un nuovo concept del bar italiano all’estero

L’azienda della prima torrefazione d’Italia, produttrice di miscele di caffé pregiato dal 1870 e gestita dalla famiglia Barbera, negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale ed oggi vanta una presenza in molti paesi, Europei e non. Oggi l’azienda conta numerosi punti vendita diramati anche nel mondo asiatico e in quello arabo, un successo globale che disegna un nuovo concept della caffetteria italiana all’estero.

Dimenticati i caffè veloci presi al bancone, nei Cafè Barbera lo sviluppo dell’offerta beverage associata al food, ha condotto ad una rivisitazione del concetto di bar. Le caffetterie Barbera diventano punti d’incontro, dove vedersi con gli amici o tenere incontri di lavoro grazie ai talk places, aree con tavoli da 15-20 persone pensati proprio per i business meeting.

La differenza sostanziale di Caffè Barbera rispetto ad altre torrefazioni, non è da ricercarsi quindi esclusivamente nella qualità del caffè, ma anche nel modo in cui avviene la gestione dell’azienda e nella ricerca di gusti e nel monitoraggio di trend.

Il made in Italy nel mondo

Anche l’intera esperienza di acquisto si rinnova: i Cafè Barbera non si limitano ad offrire i propri servizi, ma conciliano ad essi lo shopping tramite aree merchandising con cioccolatini brandizzati e prodotti di alta qualità come miele, paste di mandorle e olio provenienti dalla Sicilia.

I concept bar Barbera sono luoghi ricchi d’atmosfera, dove all’adore del caffè, servito in oltre 20 modi differenti, si unisce quello del buon gusto.

L’ascesa del brand sembra davvero inarrestabile, forse anche perché c’è un’attenzione allo sviluppo di idee sempre nuove da inserire in menù.

Tramite la ricerca, ma anche grazie all’attenzione del trend mondiali, o delle preferenze registrate dai bartender altamente qualificati, nascono idee che diventano veri e propri trend.

L’azienda, protagonista di un percorso evolutivo in crescendo e mai scontato, sta attirando consensi ed attenzioni particolari, confermando che il made in Italy piace e che l’eccellenza in Italia conquista anche all’estero.