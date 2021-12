Calcetto a 5 tra amici: come iniziare?

Il calcetto, o calcio a 5, come viene spesso chiamato, è uno sport molto divertente e coinvolgente che permette di praticare un po’ di sana attività fisica in compagnia. Tra i punti di forza del calcetto a 5 c’è la possibilità di organizzare una partita anche con poche persone rispetto al classico calcio a 11 e ciò rende questa attività molto pratica e diffusa.

Il calcetto a 5 nasce negli anni 30 perché un professore di educazione fisica uruguayano non riusciva a radunare 22 persone per giocare una partita. Oggi, si tratta di una delle discipline più praticate al mondo e tante persone desiderano iniziare a tirare i primi calci.

Per iniziare a praticare il calcetto bastano alcuni amici, un campo da gioco, t-shirt e pantaloncini e soprattutto delle scarpe da calcetto.

Calcetto e preparazione fisica

Il calcetto riproduce, in piccolo, le dinamiche del calcio a 11. Tuttavia, cambiando la dimensione del campo si modificano anche le modalità di gioco, i meccanismi e le prestazioni.

Al di là della preparazione atletica, che è sicuramente un fattore da non sottovalutare, se avete deciso di riprendere in mano le vostre scarpe da calcetto, ciò che può fare la differenza quando si gioca è l’organizzazione della squadra. Questo vuol dire individuare i ruoli di ognuno e creare un team affiatato che possa adottare una tattica vincente.

La preparazione fisica per essere dei bravi giocatori di calcetto dovrebbe puntare su attività che vadano ad aumentare la potenza muscolare, incrementare la resistenza e migliorare le capacità cardiovascolari e di respirazione, vale a dire aumentare il fiato.

L’allenamento di chi gioca a calcetto dovrà includere attività cardiovascolare, come la corsa, con cambi di direzione e velocità, esercizi di potenziamento muscolare, soprattutto per la parte inferiore del corpo e degli addominali, importanti per la giusta postura e prevenire gli infortuni. Da non dimenticare, inoltre, lo stretching, fondamentale per prevenire gli infortuni e per favorire il recupero muscolare.

Abbigliamento, attrezzatura e campo

Come ogni sport, anche il calcetto richiede l’attrezzatura giusta e un abbigliamento adatto. Ovviamente, è necessario trovare un campo dove giocare: sono tanti i centri sportivi che permettono di affittare un campo da calcetto a prezzi convenienti, per cui questo non è un problema. Più difficile sarà probabilmente trovare la disponibilità giusta in termini di orario che possa accontentare tutti i giocatori.

Fondamentale, invece, è scegliere soprattutto l’abbigliamento adatto, con maglie e pantaloncini in tessuti tecnici, leggeri, caldi e facili da lavare, ma soprattutto indossare le calzature giuste. Per evitare infortuni e problemi ai piedi e alle articolazioni, è necessario scendere in campo con le scarpe da calcetto giuste. Sono disponibili tantissimi modelli, per cui è difficile trovare quello che soddisfa il proprio stile e le proprie esigenze.

Crearsi un gruppo di amici per calcetto

Giocare a calcetto è un ottimo modo per trascorrere del tempo in compagnia degli amici e anche per rafforzare il proprio carattere e migliorare la sintonia con gli altri. Far parte di un team vuol dire saper trovare il giusto equilibrio tra agonismo e fair play.

Organizzare una partita di calcetto richiede il coinvolgimento almeno di 5/7 persone, contando qualche “riserva” che potrà giocare se qualcuno viene meno all’ultimo momento. Oltre a contattare le persone nella propria cerchia di amici, si possono utilizzare anche utili app.

Trovate le persone giuste, non resta che dare un nome alla propria squadra: soprattutto se si tratta di un team affiatato e si vuole partecipare a un torneo ci si potrà dotare di magliette e scarpe da calcetto personalizzate.