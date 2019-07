Calciomercato 2019: acquisti, cessioni e trattative in corso (15 luglio)

In attesa dello sbarco a Torino di Matthis De Light la Juventus cerca di piazzare cinque giocatori in uscita sul mercato. A Napoli spunta l’alternativa a James Rodriguez, mentre la Roma punta con decisione Gonzalo Higuain e il milanista Suso.

Juventus: i dettagli del colpo De Light

Nelle prossime ore potrebbe finalmente arrivare l’ufficialità. Nel frattempo sono trapelati alcuni dettagli relativi all’operazione. All’Ajax andranno 70 milioni più bonus e la clausola del difensore sarà fissata a 150 milioni. Nel frattempo la dirigenza deve anche fare cassa e si renderanno necessarie quindi almeno cinque operazioni in uscita, i nomi sulla lista dei partenti sono: Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Perin, per il quale presto potrebbe chiudersi la trattativa col Benfica.

Napoli: spunta l’alternativa a James Rodriguez

Rodriguez potrebbe non partire più da Madrid, nelle ultime ore infatti sembra sempre più verosimile un suo trasferimento all’Atletico Madrid. Spunta così sull’agenda del direttore sportivo Giuntoli il nuovo nome di Pepè, esterno brasiliano in forza al Lille. Intanto è quasi fatta per Elmas sulla base di 15 milioni, il giovane centrocampista del Fenerbache dovrebbe nei prossimi giorni sbarcare a Dimaro per le visite mediche. Roberto Inglese invece lascia il ritiro per tornare al Parma con la formula del prestito oneroso da 2 milioni con riscatto fissato a 18 milioni.

Roma: offerta la fascia di capitano a Higuain

In attesa di conoscere il destino di Dzeko la Roma, dopo aver tentato anche Icardi, punta con decisione Gonzalo Higuain per cui oltre a un cospicuo contratto è stata offerta anche la fascia di capitano. Nelle ultime ore si è registrato anche un forte interessamento nei confronti dello spagnolo del Milan Suso per il quale potrebbe profilarsi uno scambio con Pastore. Da registrare anche una missione a Londra coi dirigenti del Tottenham coi quali si è parlato della cessione di Alderweireld nel quale potrebbe rientrare come contropartita tecnica il giovane Zaniolo.

Le altre di Serie A

Il Milan punta il giovane centrocampista del Fulham Seri e ha chiesto informazioni all’Udinese per il trequartista De Paul. La Lazio alla ricerca di una punta da affiancare a Immobile ha individuato il giusto profilo in Petagna. Il Cagliari con i soldi ricavati dalla cessione di Barella prepara un doppio colpo: Nandez dal Boca Juniors e Defrel dalla Roma. Infine la Fiorentina è sulle tracce di Puscas mentre Nestorovski è sempre più vicino all’Udinese.